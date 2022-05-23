iPhone 14 Концепт

Такой iPhone вы бы точно купили за любые деньги

Александр


Российский бренд Caviar представил концепт несуществующего смартфона Apple. Гаджет получил условное название iPhone 14 Pro Switch.

Дизайнеры попытались воплотить в этом концепте все самые смелые слухи, патенты и ожидания, а также добавили геймерскую составляющую. В результате получился складной смартфон без порта зарядки, но с геймпадом.

Смартфон лишился разъёма Lightning, заряжать его предлагается с помощью беспроводной зарядки, а передавать данные на компьютер по Wi-Fi. Сканер отпечатков пальцев Touch ID вернулся — он невидимый теперь размещается в экране. Модуль камеры не выступает, рамка вокруг экрана почти незаметна, а огромной чёлки с Face ID нет, вместо неё реализован небольшой вырез для фронтальной камеры и других датчиков.



Корпус смартфона титановый. На задней части рядом с камерой размещён миниатюрный экран, на котором можно запускать некоторые приложения (например, музыкальный плеер). В раскрытом состоянии этот смартфон превращается в игровой девайс с физическими стиками, джойстиками и даже тачпадом.

В Caviar даже придумали цену, по которой мог бы продаваться этот смартфон — от 1299 долларов (или почти за 76 тысяч рублей по текущему курсу). Признавайтесь, взяли бы себе такой аппарат?

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