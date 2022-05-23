Такой iPhone вы бы точно купили за любые деньги

Российский бренд Caviar представил концепт несуществующего смартфона Apple. Гаджет получил условное название iPhone 14 Pro Switch.Дизайнеры попытались воплотить в этом концепте все самые смелые слухи, патенты и ожидания, а также добавили геймерскую составляющую. В результате получился складной смартфон без порта зарядки, но с геймпадом.Смартфон лишился разъёма Lightning, заряжать его предлагается с помощью беспроводной зарядки, а передавать данные на компьютер по Wi-Fi. Сканер отпечатков пальцев Touch ID вернулся — он невидимый теперь размещается в экране. Модуль камеры не выступает, рамка вокруг экрана почти незаметна, а огромной чёлки с Face ID нет, вместо неё реализован небольшой вырез для фронтальной камеры и других датчиков.





Корпус смартфона титановый. На задней части рядом с камерой размещён миниатюрный экран, на котором можно запускать некоторые приложения (например, музыкальный плеер). В раскрытом состоянии этот смартфон превращается в игровой девайс с физическими стиками, джойстиками и даже тачпадом.



В Caviar даже придумали цену, по которой мог бы продаваться этот смартфон — от 1299 долларов (или почти за 76 тысяч рублей по текущему курсу). Признавайтесь, взяли бы себе такой аппарат?

