Такой смартфон не купишь даже врагу. Энтузиасты вскрыли поддельный Samsung Galaxy S23 Ultra с Ozon





Пользователь «Хабра» с ником Tirarex приобрёл на Ozon смартфон, который выглядит как Samsung Galaxy S23 Ultra, хотя и стоит всего около 5 тысяч рублей. Эксперимент был беспощадным, нам Пользователь «Хабра» с ником Tirarex приобрёл на Ozon смартфон, который выглядит как Samsung Galaxy S23 Ultra, хотя и стоит всего около 5 тысяч рублей. Эксперимент был беспощадным, нам показали не только, как выглядит этот смартфон, но даже то, что находится внутри у него и всех его аксессуаров. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Упоминания Samsung на коробке, смартфоне и в документации нет, а с названием вышла путаница: наклейка от производителя сообщала, что это S23 Ultra, а на стикере от Ozon было название S24 Ultra. Комплект оказался богатым: помимо смартфона в коробке лежали наушники, прозрачный чехол, защитная плёнка для экрана, карта памяти, зарядное устройство и кабель. Сам смартфон в выключенном состоянии выглядит вполне прилично, его даже можно спутать с флагманом Sasmung. На задней крышке обнаружилось настоящее название — INcell-screen.Зарядник медленный, всего 10 Вт, судя по информации на корпусе. Начинка примитивная, но не самая плохая, бывает и хуже. У наушников очень короткий кабель, а звук — бубнёж без высоких частот и баса. Внутри модуля с микрофоном обнаружились болтающиеся и никуда не припаянные жилы кабеля. Чехол оказался некачественным, он плохо облегает смартфон, края оттопыриваются.У камеры четыре модуля, но три из них бутафорские, настоящий лишь один. Фронтальная камера не поддельная в виде картинки на экране, а вполне реальная. Стилус тоже имеется, он оказался очень хрупким и сломался в двух местах при первом вынимании. Производитель обещал OLED-экран, но на деле установлена IPS-матрица, вполне приличного уровня, но с уходом в синие оттенки, если смотреть под углом.В сим-трей можно установить две симки и карту памяти. На карте microSD, которую вложили в комплект, указано, будто её объём 512 ГБ, но это, конечно же, оказалось обманом. Проверка показала, что она вмещает только 58 ГБ, а всё, что сверх этого, затирается по кругу.Вскрыть корпус смартфона оказалось легко, потребовался только канцелярский нож. Боковая рамка на удивление металлическая, а задняя крышка выполнена из пластика, а не стекла, как у оригинала. Китайцы прокололись и на одной из наклеек внутри корпуса указали реальные параметры памяти — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной. Также есть пометка 4M — вероятно, она свидетельствует о наличии 4-мегапиксельной камеры. На логической плате множество незадействованных разъёмов, растягивающихся шлейфов и ни к чему не припаянных контактов, что наводит на мысли, что она однотипная для разных фейковых моделей. Основная камера действительно оказалась одинарной, а остальные модули просто приклеены к металлической подложке.Проверка специализированным софтом показала, что в смартфоне действительно 2 ГБ ОЗУ и 16-гигабайтный накопитель. Производитель обещал намного больше — 16 ГБ + 1 ТБ. Обманули и в версии Android — древняя 8.1 Oreo вместо свежей 14. В качестве процессора детектирован MediaTek MT6753 прямиком из 2015 года. Бенчмарк GFXBench продемонстрировал печальные результаты производительности — на уровне середнячков 10-летней давности. Оболочка Android была сильно модифицирована — она похожа на ту, что используется в смартфонах Samsung, но многие приложения и настройки не работают. Кроме того, заблокированы любые фичи, которые позволяли бы пользователю ковыряться в системе (например, отладка при подключении к компьютеру).Пользоваться этим смартфоном проблематично. Он постоянно тормозит, виснет, ему не хватает памяти, многие приложения не устанавливаются и не запускаются из-за несовместимости с очень старой версией Android. Спутники ловятся медленно и в небольшом количестве (из-за чего возникают перебои с использованием GPS), сигналы Wi-Fi и сотовой сети очень слабые.На Ozon и в других маркетплейсах десятки подобных поделок, похожих на современные флагманские смартфоны. Они продаются дёшево (в пределах 5-10 тысяч рублей), но даже этих денег они не стоят, поскольку пользоваться ими без мучений невозможно.