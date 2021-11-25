





Японская компания Elsonic анонсировала монитор EK-MD088. Это очень необычный гаджет — у него узкий и высокий экран, предназначенный специально для использования с мессенджерами и соцсетями.Монитор относительно миниатюрный и лёгкий. Диагональ его экрана составляет 8,8 дюйма при разрешении 1920×420 пикселей, соотношении сторон 32:7, частотой обновления 60 Гц и яркости до 300 нит. Он питается от USB Type-C и подключается к источнику изображения через порт HDMI. Высота монитора — 24,8 см, что примерно соответствует высоте экрана 15- или 16-дюймового ноутбука. Масса всего 198 г. С помощью специальной подставки регулируется угол наклона экрана, а при желании монитор можно разместить горизонтально с опорой на ту же подставку.Elsonic позиционирует этот монитор в качестве устройства, расширяющего рабочее пространство ноутбука. На него, например, можно вывести твиттер, фейсбук, новостную ленту, котировки акций, то есть любую динамически обновляющуюся информацию, за которой хочется следить в режиме реального времени.Монитор Elsonic EK-MD088 поступит в японские магазины в феврале 2022 года и в пересчёте на российскую валюту будет стоить около 10 тысяч рублей. В другие страны он вряд ли будет поставляться.