





Компания «Росэлектроника», входящая в состав «Ростеха», начинает выпуск компактных рециркуляторов воздуха для уничтожения вирусов с помощью ультрафиолетового излучения. Об этом сообщают «Ведомости». Вес такого прибора составляет всего 100 г., а его стоимость будет составлять около 3 700 рублей. Он питается от USB-порта и может устанавливаться в салонах автомобилей.По словам «Ростеха», устройство может очистить 14 куб. м воздуха в час. Сообщается, что первая партией приборов в сентябре оснастят салоны такси и автомобилей каршеринга. Договоренность о закупке с таксомоторами и сервисами аренды авто подтвердили в «Росэлектроники». В приложениях такси появится отдельный тариф для автомобилей с такими устройствами.Директор радиоэлектронного кластера «Ростеха» Сергей Сахненко рассказал, что «Росэлектроника» получила предзаказ на 3300 рециркуляторов еще до начала продаж. Продукцией компании заинтересовались в России, СНГ и на Ближнем Востоке. В «Ситимобиле» готовы протестировать технологию, а в «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» напомнили, что дезинфицируют машины при каждой мойке.