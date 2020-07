На краудфандинговой площадке Kickstarter моментально стал востребован проект Flipper Zero от российского разработчика Павла Жовнера. Он собирается выпустить небольшой, но мультифункциональный гаджет с хакерскими возможностями и встроенным тамагочи.



Жовнер планировал за месяц собрать на этот проект 60 тысяч долларов, но эта цель была достигнута всего за 8 минут с момента публикации проекта. К вечеру финансирование превысило 400 тысяч долларов более чем от 3300 птенциальных покупателей.







Flipper Zero выглядит как карманная игровая консоль и содержит множество хакерских инструментов, в том числе:





Радиомодуль CC1101 в диапазонах 433 и 868 МГц для подключения к устройствам интернета вещей — умным розеткам и лампочкам, датчикам, шлагбаумам

ИК-передатчик для управления и программирования пультов дистанционного управления телевизором, кондиционером или аудиосистемой и другой техникой

Анализатор радиосигналов, с помощью которого можно сохранять в память неизвестные протоколы

Низкоуровневый интерфейс GPIO для подключения к Arduino и Raspberry Pi

Порт USB Type-C, с помощью которого можно эмулировать клавиатуру или Ethernet-адаптер

RFID-система для чтения и программирования меток и ключей

С помощью Flipper Zero можно тестировать, взламывать и перепрошивать различное оборудование и создавать новые инструменты для взаимодействия с существующими гаджетами. Кроме того, этот инструмент можно использовать в качестве ключа для двухфакторной авторизации в различных интернет-сервисах, включая Twitter, Dropbox, Google, Facebook и LastPass.Уникальная особенность Flipper Zero заключается в том, что в этот гаджет встроена игра: на экране можно взаимодействовать с дельфином, который питается и развивается, когда пользователь взламывает какие-либо устройства. Если долго ничего не делать, дельфин заскучает и начнёт жаловаться.Жовнер обещал добавить Bluetooth-модуль, если проект соберёт 300 тысяч долларов (эта цель уже достигнута), а при финансировании в 700 тысяч долларов планирует встроить ещё и NFC-чип без увеличения конечной стоимости устройства.Первые покупатели получат Flipper Zero за 99 или 119 долларов, а для последующих цена будет выше. Поставки этого хакерского мультитула запланированы на февраль 2021 года.