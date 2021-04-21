





Компания Bandai анонсировала выпуск игрушки Tamagotchi Pix. Это гибрид старого доброго тамагочи с передовыми технологиями, которые редко встречаются в таких гаджетах.Tamagotchi Pix выполнен в классической форме яйца и обладает цветным экраном. Верхняя часть (надломленная скорлупа) используется в качестве кнопки для создания фотографий. К снимкам можно добавлять своего виртуального питомца.У игрушки нет поддержки Wi-Fi и Bluetooth, поэтому обмен фотографиями сильно ограничен, хотя Bandai всё же предоставляет такую возможность. Можно вывести на экране Tama Code (по сути это QR-код), чтобы его считал другой игрок с помощью такой же игрушки. В будущем за такой обмен фотографиями можно будет получать ачивки и награды в виде эксклюзивного контента.В Tamagotchi Pix также реализован новый геймплей. К примеру, питомец может получить профессию, и на это влияет то, как вы его воспитываете и развлекаете. Его можно обучить рисованию и готовке еды или натренировать заказывать пищу в службе доставки. В отличие от других моделей Tamagotchi, у этой игрушки не механические, а сенсорные кнопки, а экран обладает более высоким разрешением.Идеологически Tamagotchi Pix похож на игру Pokemon Go — здесь точно так же можно добавлять изображение героя к объектам реального мира и сохранять свои фотографии с ним. Игрушка будет продаваться в США за 59,99 доллара, предзаказы уже принимают, а продажи начнутся «скоро» (но не уточняется, когда именно).