



Компания Bandai собирается отметить 25-летие франшизы Tamagotchi выпуском новой версии игры — в виде смарт-часов. Новинка появится в продаже в этом году.



Tamagotchi Smart — смарт-часы со встроенной игрой Tamagotchi. Сценарий остался прежним: нужно ухаживать за виртуальным существом, кормить и поить его, развлекать, ухаживать за ним. По замыслу разработчиков, делать это на часах удобнее, чем на игрушках классического форм-фактора (брелок в виде яйца или что-то подобное).



В Tamagotchi Smart встроены динамики и микрофон, благодаря чему питомец может реагировать на речь и издавать звуки, привлекая к себе внимание. Часы обладают сенсорным экраном, что позволяет гладить героя пальцами. Также есть слот для карт TamaSma, с помощью которых в игру можно добавлять новых персонажей.



Bandai начнёт продавать Tamagotchi Smart в Японии с 23 февраля 2021 года. Игрушка будет стоить 6380 йен (около 4200 рублей), а карты TamaSma с дополнительными героями будут продаваться за 1000 йен (примерно по 650 рублей) за штуку.



Оригинальный Tamagotchi появился в 1996 году в виде консольной игры для GameBoy, а чуть позже появились самостоятельные игрушки. Они были популярны по всему миру до середины нулевых, а сейчас спрос на них возобновился на фоне ностальгического интереса к ретро-играм.









