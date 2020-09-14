Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила об изъятии 2000 поддельных наушников Apple AirPods. Ведомство отчиталось о проделанной работе в своем твиттере, а также похвалило сотрудников, только вот задержанные подделки оказались оригинальными наушниками OnePlus Buds.
THAT'S NOT AN 🍎 —Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB — CBP (@CBP) September 14, 2020
CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.
В своем пресс-релизе американская таможенная служба утверждает, что перехватила партию «подделок» в аэропорту в Нью-Йорке. Наушники направлялись в Неваду. Ведомство отдельно подчеркнуло, что если бы это были оригинальные Apple AirPods, то их стоимость не составила бы 398 тысяч долларов.
«Перехват поддельных наушников прямо отражает бдительность и стремление к успеху наших сотрудников», — сообщается в пресс-релизе погранично-таможенной службы.
На опубликованных снимках «подделок» журналисты The Verge и TechCrunch сразу узнали беспроводные гарнитуры OnePlus Buds. Есть вероятность, что не все наушники в задержанной партии от компании OnePlus, однако на опубликованных фотографиях были только они.
Компания OnePlus не заставила себя долго ждать с ответом и просила в твиттере таможню США вернуть партию наушников.
Hey, give those back! 🙃— OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020
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