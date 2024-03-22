TCL представила новые телевизоры с хорошим «железом» и скромной ценой

Артем
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Линейка TCL V8H Pro 2024 может похвастаться высоким разрешением, геймерскими характеристиками и функции защиты зрения.

Модели серии TCL V8H Pro 2024 доступны в трех размерах диагоналей: 55, 65 и 75 дюймов. Все поддерживают высокое разрешение в 4K, а также частоту 120 Гц для максимально плавной картинки и технологию VRR, устраняющую «разрывы» изображения при ПК или консолей. Для особо придирчивым к изображению есть функция МЕМС, которая за счет алгоритмов дорисовывает кадры, превращая кино и сериалы в максимально реалистичное зрелище. Дисплеи получили сертификацию TÜV Rheinland Low Blue, что говорит о защите зрения от пагубного воздействия синего цвета.

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Начинкой ТВ стали 12-нм чип с пятью ядрами Arm Cortex-A55 (1,9 ГГц), графикой GPU Arm Mali-G57 MC1, 3 ГБ оперативки и накопитель на 64 ГБ. Среди портов отмечены два HDMI 2.1, USB-A 3.0, USB-A 2.0, AV и Ethernet. Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка Apple AirPlay завезли. 

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Цены в Китае:

  • 55 дюймов —2099 юаней (~27 300 рублей); 
  • 65 дюймов — 2799 юаней (~36 500 рублей); 
  • 75 дюймов — 3799 юаней (~49 500 рублей).
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Источник:
IT Home
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Комментарии

Monseuir Kotoff
+228
Monseuir Kotoff
Сразу +50-70% и цена будет
Сегодня в 18:47
#
+202
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
«Двухдиапазонный Wi-Fi и поддержка Apple AirPlay завезли». Да. Наверное, торгаш-таджик сегодня на московском рынке по-русски чище изъясняется.
час назад в 21:24
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