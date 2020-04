Коронавирус и экономический кризис - не значит отсутствие скидок и выгодных предложений. Товар вам привезут службы доставки. А вот лучшие лоты этой недели.

Цена: 27 290 руб. вместо 29 990 руб.

Промокод: HOME20

Смартфон этого года продается со скидкой. Его фишка — размеры. Диагональ экрана — 6,7 дюйма. Это безальтернативный вариант, если вам нужен фаблет, линейка Xiaomi Mi Max закрылась.

В остальном смартфон сбалансированный. Samsung не пытается быть лучшим в чем-то одном, а предлагает набор оптимальных характеристик. Основных камер четыре — 64+12+5+5 Мпикс, процессор — Snapdragon 730G, аккумулятор — 4500 мАч. Куда ни посмотри, везде достойные параметры и возможности.

Цена: 15 926 руб. вместо 18 960 руб.

Официально смартфон не появился в России, но он уже доступен на AliExpress. Это международная версия с годом гарантийного обслуживания. Его фишка — дизайн, телефон следует трендам. На передней панели вырез под фронталку — точка, как у Samsung, а на задней камеры размещены в квадратном блоке.

Экран IPS с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+, чип — Snapdragon 720G, емкость аккумулятора — 5020 мАч, корпус стеклянный с покрытием Gorilla Glass 5. Основных камер четыре — 48+8+5+2 Мпикс.

Цена: 2 242 руб. вместо 2 990 руб.

Один из лучших фитнес-браслетов по соотношению цены и характеристик. Honor Band 5 — это умный будильник, удаленное управление музыкой и удобный показ уведомлений.

Последняя функция удобна для удаленной работы. С ней комфортно мониторить уведомления. Вы не пропустите ни одного, трекер уведомит о нем с помощью вибрации. Переключать вкладку браузера или утилиту нет надобности, просто поднимите запястье. Так вы останетесь на связи и сможете отвечать только по необходимости.

Цена: 23 399 руб.

POKAVSEDOMA900

Никто не поспорит: Sony PlayStation 4 — лучшая игровая платформа в 2020 году. Консоль недорогая, а с ее приобретением вы получите почти все игры, что есть на ПК и Xbox, а также эксклюзивы.

Перед вами набор. Вместе с приставкой вы получите сразу три эксклюзива и подписку в PS+ на 3 месяца. В комплекте идут: Detroid Become Human, уже вышедшая на ПК, Horizon Zero Dawn и The Last of Us. Последняя игра — культовый эксклюзив Sony.

Цена: 8471 руб.

Промокод: DOMA900

Машинка для влажной и сухой уборки. Поддерживаются: автоматическая уборка, эффективная очистка от пятен, режим очистки углов, режим установки времени уборки.

Объем пылесборника — 300 мл, добавлен бачок для воды. Поддерживаются два режима всасывания — общий и максимальный. Первый рассчитан для легкой уборки, второй для энергичной чистки.

Цена: 4 296 руб. вместо 9 990 руб.

По доступной цене и со всеми необходимыми возможностями. Объем — 1,7 л, мощность — 2200 Вт, закрытая спираль, установка на подставку в любом положении.

Цена: 5999 руб. вместо 7499 руб.

TWS-наушники среднего класса. Bluetooth 5.0, 10 часов без подзарядки, дальность — 10 м, два канала звука, закрытый акустический тип.

В плане пользовательского опыта аксессуары соответствуют своему ценовому уровню. Звук качественный, в ухе затычки сидят удобно и надежно. Единственный минус — нет системы шумоподавления.

Цена: 5 996 руб. вместо 14 990 руб.

Капельная кофеварка для молотого кофе. Объем кофейника — 0,75 литра, предусмотрены индикатор уровня воды и автоотключение. Материал корпуса — металл.