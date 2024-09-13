TECNO анонсировал новую линейку складных смартфонов PHANTOM V2. Их прочность поражает

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PHANTOM V Fold2 5G и PHANTOM V Flip2 5G с функциями искусственного интеллекта открыли второе поколение складных смартфонов бренда. А еще TECNO анонсировал PHANTOM V Pen — стилус для работы на большом экране.PHANTOM V Fold2 5G оснащен двумя яркими OLED-экранами. Диагональ внешнего составляет 6.42 дюйма с разрешением FHD+ и защищена ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Основной получил диагональ 7.85 дюйма со сверхчетким 2K+ и гибким стеклом SCHOTT UTG, покрытым специальной пленкой, которая является частью дисплея. Оба поддерживают адаптивную частоту обновления от 10 до 120 Гц.Благодаря шарниру PHANTOM V Fold2 5G фиксируется в раскрытом состоянии под углом от 30 до 120 градусов — это позволяет выбрать подходящий ракурс для съемки. По словам бренда, конструкция выдержит до 400 000 сгибаний, чего хватит на 20 лет пользования смартфоном.PHANTOM V Fold2 5G оснащен системой из пяти камер высокого разрешения. Основной модуль включает три камеры по 50 МП: основная с крупным сенсором 1/1.28″ и оптической стабилизацией OIS, портретный телеобъектив с двукратным оптическим и двадцатикратным цифровым зумом, а также ультраширокоугольная камера с углом обзора 115 градусов. Основная камера поддерживает съемку видео 4K с частотой 30/60 кадров в секунду в режиме HDR. Сэлфи-камера получила два сенсора по 32 МП — по одной на каждом из экранов.Кроме того PHANTOM V Fold2 5G выделяется емким аккумулятором на 5750 мА·ч и мощной зарядкой 70 Вт, которая уже есть в комплекте. Всего 20 минут и смартфон зарядится на 50%, а для полного заряда понадобится всего 50 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.Основной складной экран поддерживает управление новым устройством TECNO ー стилусом PHANTOM V Pen. С ним проще делать записи, оставлять пометки на скриншотах, работать с визуальным контентом и многое другое. А еще гаджет оснащен двумя кнопками дистанционного управления, чтобы переключать слайды или запускать съемку фото и видео на расстоянии.PHANTOM V Flip2 5G — вертикальный вариант складного смартфона. Как и предшественник, он оснащен двумя AMOLED-дисплеями. Внешний получил диагональ 3.64 дюйма и частоту 120 Гц. Дисплей защищен ударопрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и является таким же полноценным, как основной экран: гибкая настройка заставок, использование клавиатуры, запуск игр, видео, камеры и приложений.Основной экран — 6.9 дюма с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от контента и защищен гибким ультратонким стеклом SCHOTT UTG и специальной пленкой. Уровень долговечности все также высок — до 400 000 сгибаний.Система камер состоит из основной на 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширокоугольной на 50 МП с углом обзора 114 градусов и фронтальной на 32 МП с автофокусом глаз.Аккумулятор на 4720 мА·ч делает смартфон одним из самых выносливых складных смартфонов в вертикальном форм-факторе. Согласно тестам, одного заряда хватит на 14 часов общения в соцсетях или 10 часов непрерывного просмотра видео.Ультра-зарядка мощностью 70 Вт способна быстро пополнит PHANTOM V Flip2 5G примерно за 15 минут от 0 до 50%, и всего 45 минут потребуется для максимального заряда.Более подробных характеристик новых смартфонов TECNO не раскрывает. Как и информации о ценах и доступности новинок.