TECNO представила флагманскую серию смартфонов PHANTOM X2 и первые ноутбуки бренда

Производитель представил новую линейку смартфонов PHANTOM X2 и ноутбуки MEGABOOK S1 и MEGABOOK T1.
Флагманы серии PHANTOM X2 — это ультрасовременные смартфоны премиум-класса, собравшие последние технологические достижения TECNO.
Главной особенностью PHANTOM X2 Pro стал выдвижной портретный объектив на 50 МП, 2,5-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой f1.49 и глубиной резкости 18,9 см для снимков в режиме боке. Основной объектив камеры рассчитан на 50 Мп, а сверхширокоугольный на 13 МП. Сэлфи-камера — 32 МП.
Младшая версия PHANTOM X2, получила основную камеру на 64 МП с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем. Как и Pro-версия, модель имеет 13 МП сверхширокоугольный объектив и аналогичную фронталку на 32 МП.
Дисплей и процессор, не отличаются от модели PHANTOM X2 Pro, а вот оперативной памяти стало поменьше — 8 ГБ. Объём встроенной также оставили без изменений — 256 ГБ.
Оба смартфона снабдили аккумулятором на 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.
Также были представлены две версии ноутбука для разных пользовательских задач.
Ноутбук TECNO MEGABOOK S1 — это ультрасовременный ноутбук, оснащенный процессором Intel Core i7-1260P 12-го поколения. MEGABOOK S1 обеспечивает исключительную производительность и весит всего 1,44 кг, что делает его идеальным гаджетом для дома, офиса и в дороге.
Ноутбук TECNO MEGABOOK T1 отличается премиальным дизайном и алюминиевым корпусом толщиной всего 14.8 мм. Гаджет оснащен ярким экраном с сертификацией TÜV, что делает его безопасным для зрения. Максимальное время работы MEGABOOK T1 — 17,5 часов, а в комплекте идет компактное зарядное устройство на 65 Вт.
На российском рынке в ближайшее время в продажу поступят смартфон Phantom X2 и ноутбуки MEGABOOK T1.