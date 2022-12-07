TECNO представила флагманскую серию смартфонов PHANTOM X2 и первые ноутбуки бренда

Производитель представил новую линейку смартфонов PHANTOM X2 и ноутбуки MEGABOOK S1 и MEGABOOK T1.Флагманы серии PHANTOM X2 — это ультрасовременные смартфоны премиум-класса, собравшие последние технологические достижения TECNO.Главной особенностью PHANTOM X2 Pro стал выдвижной портретный объектив на 50 МП, 2,5-кратным оптическим зумом, фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой f1.49 и глубиной резкости 18,9 см для снимков в режиме боке. Основной объектив камеры рассчитан на 50 Мп, а сверхширокоугольный на 13 МП. Сэлфи-камера — 32 МП.Смартфон снабдили скругленным 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080х2400 и частотой обновления 120 Гц. Высокую производительность обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 9000 5G, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. PHANTOM X2 Pro также выпустили в эко-версии — задняя крышка смартфона создана из биоразлагаемых материалов.Младшая версия PHANTOM X2, получила основную камеру на 64 МП с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем. Как и Pro-версия, модель имеет 13 МП сверхширокоугольный объектив и аналогичную фронталку на 32 МП.Дисплей и процессор, не отличаются от модели PHANTOM X2 Pro, а вот оперативной памяти стало поменьше — 8 ГБ. Объём встроенной также оставили без изменений — 256 ГБ.Оба смартфона снабдили аккумулятором на 5160 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.Также были представлены две версии ноутбука для разных пользовательских задач.Ноутбук TECNO MEGABOOK S1 — это ультрасовременный ноутбук, оснащенный процессором Intel Core i7-1260P 12-го поколения. MEGABOOK S1 обеспечивает исключительную производительность и весит всего 1,44 кг, что делает его идеальным гаджетом для дома, офиса и в дороге.Ноутбук TECNO MEGABOOK T1 отличается премиальным дизайном и алюминиевым корпусом толщиной всего 14.8 мм. Гаджет оснащен ярким экраном с сертификацией TÜV, что делает его безопасным для зрения. Максимальное время работы MEGABOOK T1 — 17,5 часов, а в комплекте идет компактное зарядное устройство на 65 Вт.На российском рынке в ближайшее время в продажу поступят смартфон Phantom X2 и ноутбуки MEGABOOK T1.