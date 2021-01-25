В последние годы электрические зубные щётки становятся всё более продвинутыми. Помимо наращивания мощности очистки производители стали уделять внимание многим другим аспектам, включая удобные мобильные приложения, мониторинг слепых зон, составление программ с рекомендациями по гигиене полости рта, бесшумный режим и добавление щёткам сенсорного экрана для более удобного управления. Сегодня мы рассмотрим, к каким технологиям прибегают бренды, выпускающие эту категорию товаров.
Oral-B
Бренд Oral-B широко известен по выпуску механических электрических щёток. Новые серии электрических щёток этого бренда (например, Genius и iO) поддерживают подключение к мобильным приложения, мониторинг слепых зон и долгое хранение статистики, позволяющей оценить качество чистки. Вы можете подключить зубную щётку к установленному на смартфон приложению через Bluetooth, это нужно делать заранее непосредственно перед гигиенической процедурой, что не особо удобно.
Щётка анализирует качество чистки, собирая три вида данных (время чистки, площадь чистки, давление щетины на зубы и дёсны), после чего в приложении можно увидеть отчёт, показывающий, насколько правильно вы чистите зубы. Щётки серии iO обладают электронным экраном, на котором отображается смайлик (если он грустный — почищено плохо, если весёлый — хорошо).
Режим чистки можно выбрать в мобильном приложении. Например, у щётки iO9 семь таких режимов. Достаточно указать необходимую цель, и приложение само подберёт подходящий режим.
Недостатками электрических щёток Oral-B всегда был высокий уровень шума, что обусловлено механической природой их начинки. После нескольких итераций бренд стал выпускать щётки серии iO, уровень шума которых в процессе работы не превышает 65 дБ, в то время как у продуктов других серий он по-прежнему находится на малокомфортном уровне 75 дБ.
Электрически щётки Oral-B продаются по цене от 90 до 250 долларов, а за наиболее продвинутый с технологической точки зрения продукт из серии iO придётся отдать около 250 долларов.
Philips
Philips — один из представителей брендов, выпускающих ультразвуковые щётки. Работу с мобильным приложением поддерживают три серии щёток этого бренда DiamondClean Smart, FlexCare Platinum и ExpertClean. В приложении можно отслеживать слепые зоны, которым стоит уделить особое внимание при последующих чистках, и там же хранится статистика о качестве чистки за несколько последних дней.
Система мониторинга слепых зон делит полость рта на 12 сегментов. Щётка подсчитывает, как долго и с каким усилием щетина воздействует на каждый из этих сегментов. Для такого мониторинга необходимо непосредственно перед процедурой законнектить её со смартфоном через Bluetooth. Прямо во время чистки приложение может давать советы по наиболее оптимальному уходу за зубами и полостью рта в зависимости от данных, получаемых от щётки в режиме реального времени. К недостаткам зубных щёток Philips относится непродолжительное хранение статистики в приложении (всего 7 дней).
Режимы чистки могут настраиваться автоматически, причём приложение «понимает», насадка с каким уровнем жёсткости была надета на щётку, и в зависимости от этого меняет программу.
Помимо механического воздействия щетины, ультразвуковые электрические щётки используют вибрации воздуха для направления под давлением капель воды, которые очищают зубы, дёсны и язык. Уровень шума у таких щёток ниже, чем у механических, но, но всё же он относительно высокий — около 65 дБ.
Электрические зубные щётки Philips стоят от 179 долларов, а топовая модель Sonicare Diamond Smart продаётся за 279 долларов.
Oclean
Oclean — относительно молодой бренд на рынке электрических зубных щёток. Как и Philips со своей линейкой Sonicare, он специализируется на производстве ультразвуковых щёток.
Самая востребованная модель Oclean в настоящий момент — Oclean Xpro, это первая в мире зубная щётка со встроенным сенсорным экраном. Этот экран отображает различную информацию, а поддержка тачскрина позволяет использовать его для различных операций — например, выбора режима, интенсивности или продолжительности чистки.
Щётки Oclean, как и продукция двух упомянутых выше брендов, могут взаимодействовать с мобильным приложением на смартфоне, где отображается информация о слепых зонах и присутствует долгосрочная статистика, показывающая качество очистки. Щётки Oclean делят полость рта на восемь сегментов и оценивают качество очистки каждого из них по шести показателям, в том числе времени воздействия, давлению, уровню вибрации, охваченной площади и эффективности.
В отличие от продукции Oral-B и Philips, щётки Oclean могут отображать результаты мониторинга прямо на экране, размещённом на ручке щётки. Это не только удобно, но ещё и позволяет производить чистку без соединения со смартфоном — необходимые данные всё равно будут отмониторены и проанализированы. Даже без мобильного приложения электрическая щётка Oclean может показать вам, насколько эффективно вы произвели чистку полости рта, и не осталось ли неохваченных зон. При запуске приложения собранные щёткой данные будут синхронизированы, и вы увидите подробную статистику, с помощью которой сможете понять, правильно ли вы чистили зубы.
Помимо перечисленных выше функций, щётки Oclean предлагают тонкую настройку программ очистки в зависимости от ваших потребностей. В приложении Oclean доступно более двух десятков программ, причём оно может предложить вам наиболее оптимальную из них в зависимости от ваших привычек, образа жизни и состояния полости рта. Если и этого покажется недостаточно, можно настроить любую программу непосредственно под свои предпочтения.
Бренд Oclean разработал метод ультразвукового шумоподавления, оно используется в модели Oclean Air2. Благодаря этой технологии, шум от щётки в процессе работы снижается до 45 дБ.
Oclean позиционирует свои зубные щётки в качестве продукции для тех, кто хочет максимально эффективно следить за гигиеной рта, не неся при этом непомерных расходов. Щётки этого бренд продаются по ценам от 10 до 59 долларов. Наиболее высокотехнологичную модель Xpro можно приобрести за 54,99 доллара, а бесшумная электрическая щётка Air2 оценена всего в 29 долларов.
Вывод
В целом на рынке электрических зубных щёток два несомненных лидера — Oral-B и Philips, именно эти бренды в настоящее время занимают самую большую долю. Но с точки зрения технологического превосходства можно посоветовать присмотреться к продукции Oclean. Щётки Oral-B и Philips можно порекомендовать тем, кто предпочитает использовать продукцию крупных брендов — здесь выбор стоит между моделями iO9 и Sonicare Diamond Smart. Но если вам интересны самые новые разработки в этой сфере и хочется приобрести максимально инновационный продукт, не переплачивая за именитый бренд, самый логичный выбор для вас — Oclean.
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