У оператора сотовой связи Tele2 появилась новая услуга — DigitalCare. Это страховка уже проданных устройств с ежемесячной абонентской платой и дистанционной диагностикой и курьерской доставкой отремонтированного смартфона.
Застраховать можно смартфоны, купленные как у Tele2, так и в любом другом месте, на сумму страховки это не влияет. Стоимость услуги едина для всех устройств, независимо от производителя и модели.
Подписка на услугу DigitalCare стоит по 400 рублей за первые 3 месяца и по 235 рублей в последующие месяцы. За год суммарная плата составит 3315 рублей. При этом Tele2 обязуется забрать смартфон с разбитым экраном, отремонтировать его и доставить обратно (в обоих случаях — курьером). Минимальный срок оформления подписки составляет 3 месяца, то есть клиенту потребуется заплатить за страховку не менее 1200 рублей. Для проверки смартфона нет необходимости ехать в салон Tele2 или ремонтную мастерскую, диагностика производится удалённо с помощью мобильного приложения MirrorCheck.
Аналогичную услугу с 2017 года предлагает «Билайн», она стоит 250 рублей в месяц, то есть за год клиент потратит 3000 рублей. Content Review подсчитал, что предложение «Билайна» оказывается более выгодным, чем у Tele2, «как на старте страхования, так и в течение долгого времени».
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Разбил
Пришёл с документами и тут мне выдают: А это не страховой случай
*страховка была full.
Вот так и работают страховые
Больше я из техники ничего не страхую. Все равно нае*ут ))