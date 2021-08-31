Telegram скачали один миллиард раз. Об этом сообщает Sensor Tower. Приложение перешагнуло рубеж в пятницу 27 августа.Как и в случае с WhatsApp, главным конкурентом мессенджера, Индия является крупнейшим для него рынком. По данным Sensor Tower, на нее приходится примерно 22% от общего количества установок. За Индией следуют Россия и Индонезия, на которые приходится около 10% и 8% всех установок соответственно.Число скачиваний приложения резко увеличились в 2021 году, достигнув примерно 214,7 млн. в первой половине 2021 года. Это на 61% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда было 133 млн. Этот всплеск загрузок, который совпадает со скандалом с участием WhatsApp насчет новой политики конфиденциальности.Telegram стал пятнадцатым приложением в мире, которое было загружено 1 млрд раз и больше, сообщила Sensor Tower. Среди других приложений в списке — WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify и Netflix.