Бренд coocaa TV объявляет о старте продаж в России первой модели телевизоров S3G с голосовым управлением. С 11 ноября 2020 года новинка будет в продаже эксклюзивно на Aliexpress и сразу со скидками по случаю Всемирного дня шопинга.
Телевизор S3G — новейшая разработка компании, он оснащен функцией голосового управления ТВ с помощью мобильного телефона на базе Android. Благодаря системе Android и официальной авторизации Google пользователи смогут загружать все необходимые приложения и управлять телевизором с помощью голоса. Экосистема Google дает зрителям доступ к потоковому контенту от более чем 1000 поставщиков, а также более 5000 приложения на Android TV на любой вкус.
В линейку S3G входят модели с экранами от 32 до 65 дюймов, но пока в России доступны не все. Начинает продаваться 43-дюймовая версия с неплохой скидкой (16 990 вместо 23 990) по случаю 11.11, а также младшая версия с самой привлекательной ценой. О последней расскажем подробнее. Диагональ экрана нового телевизора составляет 32 дюйма, разрешение HD. Объем оперативной памяти 1 ГБ, емкость накопителя для установки приложений и хранения пользовательских данных — 8 ГБ. Телевизор работает под управлением Android TV (версия 9) с официальной авторизацией Google, так что его владельцам доступны тысячи игр и приложений, разработанных для этой платформы, а также есть возможность голосового управления через приложение для мобильных устройств. Кроме того, в coocaa S3G также присутствует технология Chromecast, благодаря чему фотографии и видео со смартфона или компьютера можно легко вывести на экран телевизора. Для проводного подключения в coocaa S3G предусмотрены разам антенны, два USB 2.0, два HDMI 1.4, оптический, AV порт и LAN.
Стоимость новинки составит 16 990 рублей. Однако по случаю старта продаж в день Всемирного дня шопинга, который проходит ежегодно 11 ноября, на телевизоры coocaa TV на Aliexpress будут доступны скидки. С учетом всех купонов итоговая цена составит 10990 рублей. Кроме того, первые 200 покупателей покупателей получат максимальную подписку Megogo на 3 месяца, а первые 100 — внешний аккумулятор Redmi емкостью 10 000 мАч.
Бренд coocaa был основан в Китае в 2013 году и стала первым, кто смог добиться продаж ТВ-техники на сумму более ста миллионов юаней в день и установить мировой рекорд Гиннеса по этому показателю. На текущий момент товары бренда coocaa представлены более чем в 40 странах мира. За 7 лет компания построила 9 производственных площадок и 6 центров разработки в различных странах мира. Кроме того, бренд coocaa — обладатель 25-ти международных наград в области дизайна, в том числе AWE за 2018 год и Red-dot Design Award за 2017 год. Также в арсенале бренда 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, 1326 патентов на инновации и 833 патента на промышленные образцы.
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Телевизор S3G — новейшая разработка компании, он оснащен функцией голосового управления ТВ с помощью мобильного телефона на базе Android. Благодаря системе Android и официальной авторизации Google пользователи смогут загружать все необходимые приложения и управлять телевизором с помощью голоса. Экосистема Google дает зрителям доступ к потоковому контенту от более чем 1000 поставщиков, а также более 5000 приложения на Android TV на любой вкус.
В линейку S3G входят модели с экранами от 32 до 65 дюймов, но пока в России доступны не все. Начинает продаваться 43-дюймовая версия с неплохой скидкой (16 990 вместо 23 990) по случаю 11.11, а также младшая версия с самой привлекательной ценой. О последней расскажем подробнее. Диагональ экрана нового телевизора составляет 32 дюйма, разрешение HD. Объем оперативной памяти 1 ГБ, емкость накопителя для установки приложений и хранения пользовательских данных — 8 ГБ. Телевизор работает под управлением Android TV (версия 9) с официальной авторизацией Google, так что его владельцам доступны тысячи игр и приложений, разработанных для этой платформы, а также есть возможность голосового управления через приложение для мобильных устройств. Кроме того, в coocaa S3G также присутствует технология Chromecast, благодаря чему фотографии и видео со смартфона или компьютера можно легко вывести на экран телевизора. Для проводного подключения в coocaa S3G предусмотрены разам антенны, два USB 2.0, два HDMI 1.4, оптический, AV порт и LAN.
Стоимость новинки составит 16 990 рублей. Однако по случаю старта продаж в день Всемирного дня шопинга, который проходит ежегодно 11 ноября, на телевизоры coocaa TV на Aliexpress будут доступны скидки. С учетом всех купонов итоговая цена составит 10990 рублей. Кроме того, первые 200 покупателей покупателей получат максимальную подписку Megogo на 3 месяца, а первые 100 — внешний аккумулятор Redmi емкостью 10 000 мАч.
Бренд coocaa был основан в Китае в 2013 году и стала первым, кто смог добиться продаж ТВ-техники на сумму более ста миллионов юаней в день и установить мировой рекорд Гиннеса по этому показателю. На текущий момент товары бренда coocaa представлены более чем в 40 странах мира. За 7 лет компания построила 9 производственных площадок и 6 центров разработки в различных странах мира. Кроме того, бренд coocaa — обладатель 25-ти международных наград в области дизайна, в том числе AWE за 2018 год и Red-dot Design Award за 2017 год. Также в арсенале бренда 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, 1326 патентов на инновации и 833 патента на промышленные образцы.
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