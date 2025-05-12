Телевизор за 1% от цены: уфимец бросил вызов маркетплейсу и победил

Александр


История Азата из Уфы началась с банального поиска техники в интернете. В 2021 году он наткнулся на акцию в одном из крупных маркетплейсов: телевизор LG 43-дюймовой модели с 4K-разрешением, который в обычные дни стоил около 48 000 рублей, предлагался за символические 480 рублей. Полагая, что это ошибка или спецпредложение к празднику, мужчина моментально оформил заказ и оплатил его. Однако вместо подтверждения доставки он получил письмо от продавца: «Акция завершена, товара нет в наличии. Деньги вернем в течение 10 дней».

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Большинство покупателей, столкнувшись с подобным, ограничились бы возмущением в соцсетях. Но Азат, юрист по образованию, решил бороться за свои права. Он направил претензию, ссылаясь на ст. 494 ГК РФ, которая обязывает продавца исполнить договор, если товар был размещён в интернет-магазине с указанием цены и ключевых характеристик. Маркетплейс проигнорировал требования, и тогда мужчина подал иск в Уфимский городской суд. Суд первой инстанции встал на его сторону, признав, что оплата заказа создала юридически обязывающий договор. Однако компания подала апелляцию, заявив, что акция была технической ошибкой, а не реальным предложением.

Апелляционный суд, а затем и кассация встали на сторону маркетплейса, сославшись на ст. 178 ГК РФ («Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения»). Судьи сочли, что цена в 480 рублей явно не соответствовала рыночной, а значит, продавец не обязан исполнять «ошибочное» обязательство. Азат, потративший уже полтора года на разбирательства, не сдался. Он обратился в Верховный суд РФ, где дело пересмотрели. Высшая инстанция указала, что риск технических ошибок лежит на продавце: если товар был корректно размещён, покупатель вправе требовать его поставки. В решении Верховного суда указано, что маркетплейс обязали передать Азату телевизор по изначально заявленной цене — 480 рублей.

Два года судов, десятки заседаний, сотни страниц документов — всё ради телевизора, который в итоге обошелся Азату де-факто дороже его реальной стоимости. Сам он в интервью местным СМИ отметил: «Дело не в деньгах, а в том, чтобы компании не манипулировали потребителями». Мужчина рассказал, что теперь телевизор стоит у него в гостиной и он с гордостью смотрит на него — как на напоминание о том, можно одолеть гораздо более сильного противника, если отстаивать свои права до конца.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+6232
Вася Вотафаков
Мужик красава 😆👍 тут уже реально дело принципа, тем более что он юрист. Но если посмотреть с другой стороны. То в итоге бабки сняли скорее всего с девочки менеджера, которая вела данный магазин через интернет(не помню как это правильно называется). И которая видимо упустила данный товар и не проконтролировала падение цены до 1% ввиду того что у площадок есть подобные механизмы на залежалый товар.
2 часа назад в 18:15
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tellurian
+2359
tellurian
Почему суд не принял во внимание факт что товара нет в наличии? Не успели убрать?
5 минут назад
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