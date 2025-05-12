Телевизор за 1% от цены: уфимец бросил вызов маркетплейсу и победил

История Азата из Уфы началась с банального поиска техники в интернете. В 2021 году он наткнулся на акцию в одном из крупных маркетплейсов: телевизор LG 43-дюймовой модели с 4K-разрешением, который в обычные дни стоил около 48 000 рублей, предлагался за символические 480 рублей. Полагая, что это ошибка или спецпредложение к празднику, мужчина моментально оформил заказ и оплатил его. Однако вместо подтверждения доставки он получил письмо от продавца: «Акция завершена, товара нет в наличии. Деньги вернем в течение 10 дней».
Апелляционный суд, а затем и кассация встали на сторону маркетплейса, сославшись на ст. 178 ГК РФ («Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения»). Судьи сочли, что цена в 480 рублей явно не соответствовала рыночной, а значит, продавец не обязан исполнять «ошибочное» обязательство. Азат, потративший уже полтора года на разбирательства, не сдался. Он обратился в Верховный суд РФ, где дело пересмотрели. Высшая инстанция указала, что риск технических ошибок лежит на продавце: если товар был корректно размещён, покупатель вправе требовать его поставки. В решении Верховного суда указано, что маркетплейс обязали передать Азату телевизор по изначально заявленной цене — 480 рублей.
Два года судов, десятки заседаний, сотни страниц документов — всё ради телевизора, который в итоге обошелся Азату де-факто дороже его реальной стоимости. Сам он в интервью местным СМИ отметил: «Дело не в деньгах, а в том, чтобы компании не манипулировали потребителями». Мужчина рассказал, что теперь телевизор стоит у него в гостиной и он с гордостью смотрит на него — как на напоминание о том, можно одолеть гораздо более сильного противника, если отстаивать свои права до конца.