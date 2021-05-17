По данным исследовательской компании NPD, себестоимость телевизоров с большими экранами за год увеличилась примерно на 30%. В этом виноват дефицит матриц и других компонентов.
Рост себестоимости больших телевизоров планомерно приведёт к их подорожанию в магазинах. Из-за косвенных причин также могут увеличиться цены на телевизоры с небольшими экранами (например, из-за того, что люди откажутся от крупных моделей и будут приобретать устройства с меньшей диагональю экрана). Кроме того, недорогие телевизоры выпускают по старым технологиям, в них используются устаревшие компоненты, а у поставщиков нет никакого интереса продолжать выпуск этих компонентов, им гораздо выгоднее сосредоточиться на сотрудничестве с производителями более технологичных и дорогих товаров.
Скорее всего рост розничных цен на телевизоры в магазинах будет плавным, поскольку крупные торговые сети обладают большими запасами товаров и расплачиваются с поставщиками с большой задержкой (полгода, а иногда и год). У магазинов есть возможность повышать цены плавно, компенсируя потери продаже высокомаржинальных товаров.
Преодолеть дефицит компонентов для электронных устройств вряд ли получится быстро. Он вызван целым комплексом причин, включая последствия пандемии коронавируса (и закрытие заводов), аномальную засуху в странах Азии, торговую войну между США и Китаем.
Ранее мы выяснили, что в России заметно подорожали компьютерные компоненты, причём рост цен затронул прежде всего модели, востребованные в майнерской среде.
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Источник:
Тем более все крупные производители находятся в России, какой дефицит?! О чем Вы вообще?!