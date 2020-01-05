



Компания Samsung объявила о том, что линейка телевизоров QLED 8K 2020 года получит поддержку ATSC 3.0. Этот стандарт предоставляет пользователям более высокое разрешение, реалистичный звук и расширенные интерактивные возможности.



«Samsung постоянно трансформирует технологии, чтобы предложить максимальные возможности для домашних развлечений. Поэтому закономерно, что компания является лидером в этой сфере, — отметил Хёгун Ли (Hyogun Lee), исполнительный вице-президент направления устройств отображения информации (Visual Display Business) Samsung Electronics. — Технология NEXTGEN на базе ATSC 3.0 расширяет возможности домашнего просмотра для владельцев телевизоров QLED 8К 2020 года и последующих моделей. Мы рады видеть, как благодаря новому стандарту партнеры разрабатывают контент для нашей 8K-экосистемы, и с нетерпением ждем, когда раскроется весь потенциал ATSC 3.0».

Одно из ключевых преимуществ телевидения NEXTGEN, основанного на стандарте ATSC 3.0 по сравнению с нынешним ATSC 1.0 — это возможность приема и воспроизведения контента в разрешении до 4K, а не только Full HD, доступном в настоящее время.NEXTGEN TV также обеспечивает более реалистичный звук. Функции улучшения многоканального объектного аудио и диалогов увеличивают качество звука, создавая иммерсивный эффект. Этот стандарт расширяет возможности телевизоров благодаря обновленному содержанию и добавленной информации.





