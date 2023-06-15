Телевизоры в России подешевели вдвое

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По данным «Известий», в России значительно подешевели телевизоры. В зависимости от модели снижение цен составило от 20% до 50% в сравнении с тем, что было несколько месяцев назад.



Участники рынка объясняют это затоваривание. Как и в случае с айфонами, в Россию ввозится неконтролируемое количество телевизоров. Раньше производители контролировали объёмы ввоза и ограничивали их при необходимости, чтобы не допустить переизбытка, а теперь у них нет такой возможности. Импортёры везут телевизоры методом параллельного импорта, не координируясь друг с другом, из-за чего товаров стало слишком много, а это привело к падению розничных цен.



Сильнее всего подешевели телевизоры с экранами 55-65 дюймов. Они пользуются наибольшим спросом, поэтому их ввозится больше других, и максимальный переизбыток возник как раз в этом сегменте. Год назад такие модели продавались по 50-60 тысяч, а сейчас их можно купить за 25-30 тысяч рублей. Есть и ещё одна причина снижения цен — появление российских торговых марок и усиление конкуренции за счёт ввоза недорогих моделей китайских производителей (Xiaomi, Haier, TCL и Hisense).

