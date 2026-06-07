Теперь точно известно, как будет выглядеть складной iPhone

В сети появились новые качественные фотографии неофициальных макетов складного смартфона Apple, который может называться iPhone Fold, iPhone Ultra или иначе. Изображения опубликовал известный инсайдер Сонни Диксон, чьи утечки неоднократно оказывались точными. Согласно макетам, в разложенном состоянии внутренний дисплей устройства составит примерно 7,8 дюйма — это сопоставимо с экраном iPad mini. В сложенном виде внешний экран имеет диагональ около 5,5 дюймов, а пропорции корпуса становятся короче и шире.Фронтальная камера для селфи и видеозвонков разместится в левом верхнем углу внутреннего дисплея. На тыльной стороне предусмотрены две основные камеры. Устройство не получит систему Face ID: разблокировку и подтверждение оплаты через Apple Pay будет обеспечивать сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в боковую кнопку. Это решение связано с техническими ограничениями при проектировании складного корпуса. Конструкция шарнира позволит сделать складку на экране почти незаметной — это станет одним из главных отличий от большинства конкурентов.Что касается цветовых решений, Диксон полагает, что Apple может предложить складной iPhone только в белом цвете, хотя ранее Марк Гурман из Bloomberg допускал чёрный и белый варианты. Исторически компания выпускала принципиально новые продукты (оригинальный iPhone, первые iPad, iPhone X) в ограниченной гамме, а в следующих поколениях делала её более разнообразной. Презентация складного смартфона ожидается в сентябре этого года одновременно с флагманской частью линейки iPhone 18. По слухам, устройство построено на новом 2-нм чипе A20 Pro, а полная поддержка приложений для iPad позволит избежать дефицита софта для нового форм-фактора.