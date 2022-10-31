Терминатор среди смартфонов: названа дата выхода бюджетного realme 10
Артем Фунтиков —
Бюджетный смартфон получил официальную дату выхода и подтвержденные характеристики.
После утечек официальных рендеров и «живых» фото, в том числе и на российском рынке, компания сообщила официальную дату выхода смартфона realme 10.
Презентация посвященная международному запуску состоится 9 ноября 2023 года. Об этом reаlme сообщила в своем Twitter-аккаунте. Анонс сопровождается футуристическим фото, с изображением киборга, которое намекает на высокую мощность смартфона.
Новинка realme 10 получит 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с вырезом под сэлфи-камеру на 16 Мп. Разрешение FHD+ с частотой обновления 90 Гц. На задней панели расположены два круглых объектива камеры на 50 Мп и 2 Мп. Кнопка питания является одновременно сканером отпечатков пальцев.
Смартфон снабдили процессором Helio G99 от MediaTek, основанным на 6-нм техпроцессе. По результатам тестов AnTuTu смартфон набирает 400086 баллов. realme 10 поставляется в двух вариантах: 4 ГБ и 8 ГБ ОЗУ с 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно. Так же есть возможность виртуального расширения «оперативки» до 16 ГБ. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Смартфон будет работать на фирменной оболочке Realme UI 3.0 под управлением Android 12.
Также девайс поставляется с разъемом 3,5 мм, портом USB-C, слотом под две сим-карты 4G VoLTE, WiFi и Bluetooth 5.3.
Realme 10 представит на выбор два цветовых варианта: черный и розовый. В России смартфон предположительно будет продаваться по цене 17 990 рублей.
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