+4270
Tesla выпустила картонный Cybertruck для кошек
Александр Кузнецов —
На сайте Tesla в Китае появился необычный продукт Cybertruck Multifunctional Corrugated Cat Nest. Это картонная лежанка для кошек со встроенной когтеточкой. По дизайну она напоминает представленный в 2019 году, но так и не выпущенный автомобиль Cybertruck.
Лежанка способна выдержать вес не более 15 килограмм, то есть на ней может разместиться довольно крупная кошка или даже несколько животных. Картон влагоотталкивающий, поэтому его должно хватить надолго, но по мере того как когтеточка придёт в негодность, коробку придётся заменять на новую.
Этот товар продаётся за 89 юаней, что составляет примерно 13 долларов или 1200 российских рублей. Аналогичные картонные штуковины других производителей, как правило, стоят в 2-3 раза дороже. Лежанку доставляют в сложенном состоянии, собирать её нужно самостоятельно, но это легко сделать по приложенной инструкции.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
- У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
- Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
- Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним