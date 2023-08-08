Tesla выпустила картонный Cybertruck для кошек

Александр


На сайте Tesla в Китае появился необычный продукт Cybertruck Multifunctional Corrugated Cat Nest. Это картонная лежанка для кошек со встроенной когтеточкой. По дизайну она напоминает представленный в 2019 году, но так и не выпущенный автомобиль Cybertruck.

Лежанка способна выдержать вес не более 15 килограмм, то есть на ней может разместиться довольно крупная кошка или даже несколько животных. Картон влагоотталкивающий, поэтому его должно хватить надолго, но по мере того как когтеточка придёт в негодность, коробку придётся заменять на новую.

Этот товар продаётся за 89 юаней, что составляет примерно 13 долларов или 1200 российских рублей. Аналогичные картонные штуковины других производителей, как правило, стоят в 2-3 раза дороже. Лежанку доставляют в сложенном состоянии, собирать её нужно самостоятельно, но это легко сделать по приложенной инструкции.
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Комментарии

+4270
Gabriel
Прекрасный автомобиль, нужно брать, цена просто подарок)
час назад в 21:50
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+4270
Gabriel Gabriel
Если у вас есть котик конечно же.)
С правами)
Каждому котику по кибертраку)
час назад в 21:51
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+194
Holldann
Быстрая зарядка есть?
10 минут назад
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