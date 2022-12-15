Tesla выпустила SSD-накопитель — в 5 раз дороже аналогов





Принадлежащая Илону Маску компания Tesla выпустила твердотельный накопитель Tesla 1TB Solid State Drive. Он продаётся на сайте Tesla за 350 долларов, что примерно в 5 раз дороже аналогов от Crucial, SanDisk, Samsung и других компаний.



Автомобили Tesla Model S и Model X начали получать обновление прошивки, которое добавляет возможность запускать в инфоразвлекательной системе игры из Steam, задействуя встроенный процессор Ryzen SoC с графическим чипом уровня RDNA2. Играть можно на 17-дюймовом центральном мониторе у водительского кресла или 8-дюймовом мониторе на пассажирских местах. SSD-накопитель, по словам Tesla, пригодится для установки этих игр или для хранения записей с видеорегистратора.



Высокая цена объясняется тем, что накопитель спроектирован таким образом, чтобы выдерживать экстремальные температуры, вибрацию и удары. К сожалению, Tesla не приводит на своём сайте информацию об условиях, в которых может работать этот накопитель.



Действительно, далеко не все накопители могут работать в условиях экстремальных температур. Обычные модели рассчитаны на использование при температуре от 0 до 60 градусов по Цельсию, а защищённые модели выдерживают гораздо более широкий диапазон — от -40 до 100 градусов.



Примечательно, что Tesla не указывает даже основные показатели своего накопителя — скорость записи и чтения. Видимо, обладателям автомобилей этой марки ни к чему эта информация.

