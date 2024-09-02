Тим Кук идёт в отрыв: Apple проведёт ещё одну презентацию в ноябре

Фархад
Tim Cook

Портал MacRumors поделился эксклюзивом: Apple выпустит новые модели Mac с чипами серии M4 в ноябре.

Издание ссылается на надёжного источника, близкого к Apple. По его словам, компания планирует выпустить четыре новые модели Mac с чипами серии M4: 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с M4, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max, новый ‌iMac‌ с M4 и обновлённый Mac mini с чипами M4 и M4 Pro.

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Ожидается, что редизайн получит только Mac mini. Все остальные устройства ограничатся новыми чипами, ИИ-функциями и 16 ГБ объединённой оперативной памяти в минималке. Кстати, некоторые из этих девайсов уже запущены в массовое производство.

Напомним, в прошлом году Apple провела презентацию «Scary Fast» 30 октября, на которой показала новые модели MacBook Pro и iMac с чипами M3. Сами девайсы поступили в продажу 7 ноября. Вполне вероятно, что в этом году мы увидим аналогичную цепочку действий.
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Источник:
MacRumors
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