Тим Кук идёт в отрыв: Apple проведёт ещё одну презентацию в ноябре

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Портал MacRumors поделился эксклюзивом: Apple выпустит новые модели Mac с чипами серии M4 в ноябре.Издание ссылается на надёжного источника, близкого к Apple. По его словам, компания планирует выпустить четыре новые модели Mac с чипами серии M4: 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня с M4, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с M4 Pro и M4 Max, новый ‌iMac‌ с M4 и обновлённый Mac mini с чипами M4 и M4 Pro.Ожидается, что редизайн получит только Mac mini. Все остальные устройства ограничатся новыми чипами, ИИ-функциями и 16 ГБ объединённой оперативной памяти в минималке. Кстати, некоторые из этих девайсов уже запущены в массовое производство.Напомним, в прошлом году Apple провела презентацию «Scary Fast» 30 октября, на которой показала новые модели MacBook Pro и iMac с чипами M3. Сами девайсы поступили в продажу 7 ноября. Вполне вероятно, что в этом году мы увидим аналогичную цепочку действий.