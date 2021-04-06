Генеральный директор Apple Тим Кук дал интервью американской журналистке Каре Свишер в подкасте Sway. Там он рассказал о развитии компании в направлении электромобилей и дал несколько намеков насчет особенностей ее будущей машины.По его словам, автомобиль Apple будет беспилотным. Это даст людям новый пользовательский опыт и позволит машинам выйти на новый уровень в плане функциональности.«На мой взгляд, автономность — это самая важная для людей технология. С некоторыми оговорками автомобиль можно считать роботом. Самоуправляемый автомобиль — это робот. С автономностью можно делать много чего интересно. Посмотрим, что с этим сможет сделать Apple».Кук не раскрыл основные особенности автомобиля Apple. В частности, он не сказал, выпустит ли компания собственный автомобиль, или это будет технология в автомобиле.«Нам нравится интегрировать новые аппаратные и программные средства, а также сервисы и находить нужные точки соприкосновений. Именно в этот момент происходит магия. Это то, чем мы любим заниматься. И мы рады, что владеем технологией, которая это всё окружает», — сказал Кук.В этом году CNBC сообщила, что Apple близка к завершению сделки с Hyundai-Kia о создании беспилотного автомобиля под брендом Apple на сборочном заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия, США. Источники, знакомые ситуацией, говорят, что компания хочет работать с автопроизводителем, который позволит Apple контролировать разработку и программного, и аппаратного обеспечения, которое войдет в автомобиль. Из-за этого у компании не получилось договориться с двумя другими компаниями.В начале этого года глава Tesla Илон Маск сказал, что готов был продать свою компанию Apple, но Тим Кук отказался отобсуждения этого плана. «Я никогда не общался с Илоном. Однако я испытываю большое восхищение и уважение к компании, которую он построил. Tesla проделала невероятную работу — не только стала лидером в сегменте электромобилей, но и сохраняет это лидерство в течение длительного времени. Очень рад за них», — сказал Кук в интервью.Ранее сообщалось, что на создание электромобиля Apple с автопилотом уйдёт ещё не менее пяти лет. Разработчики компании находятся на начальной стадии соответствующего проекта, сообщало издание Bloomberg.