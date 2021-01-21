Дональд Трамп, ещё находившийся на должности президента США получил от главы Apple Тима Кука подарок, который имеет огромную коллекционную ценность. Об этом свидетельствует финансовый отчёт Трампа, опубликованный изданием The New York Times.
В разделе «Подарки и возмещение расходов в путешествиях» указан компьютер Mac Pro в базовой комплектации за 5999 долларов (около 440 тысяч рублей). По документам этот компьютер проходит как первый, сборка которого произведена на заводе Flex Factory в Остине, штат Техас.
Очевидно, этот подарок был получен Трампом в конце 2019 года, когда Apple начала производить модель Mac Pro с дизайном «тёрки». Примечательно, что Кук предоставил Трампу только компьютер, но не стал дарить колёсики для него и монитор Apple Pro Display XDR (видимо, из-за того, что они производятся не в США).
Дональд Трамп увеличил пошлины на ввозимые из Китая товары и убеждал американские компании, в том числе Apple, в необходимости производить товары на территории США. Тим Кук в ответ обещал инвестировать в американскую экономику, создать новые рабочие места и производить сборку некоторых устройств на американских заводах.
Завод Flex Factory в Остине производит компьютеры по заказу Apple с 2013 года. В ноябре 2019 года Трамп посетил это предприятие и написал в твиттере, что он «открыл крупное производство Apple в Техасе, которое вернет высокооплачиваемые рабочие места обратно в Америку».
В начале января 2021 года сторонники Дональда Трампа, уходящего с должности президента США, устраивали беспорядки по всей стране. Они были уверены, что выборы были фальсифицированы, и Трамп должен остаться у власти. Twitter, Facebook, Instagram и другие площадки заблокировали аккаунты Трампа и поддерживающих его сообществ, чтобы не допустить развязывание агрессии. Amazon отключил от серверов приложения, в которых общаются сторонники Трампа, а Google и Apple удалили эти приложения из своих магазинов. 20 января на должность президента США вступил Джо Байден, а Трамп, которому сейчас 74 года, собирается принять участие в следующих президентских выборах.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru