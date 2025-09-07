TinyTV 2 — винтажный телевизор размером со спичечный коробок, как будто из 60-х





Американская компания TinyCircuits выпустила TinyTV 2 — миниатюрный телевизор с экраном 1,14 дюйма, стилизованный под ретро-модели 1960-х годов. Устройство размером всего 47,6×36,6×25,9 мм оснащено IPS-дисплеем с разрешением 216×135 пикселей и поставляется с комплектным инфракрасным пультом дистанционного управления. Несмотря на крошечные габариты, телевизор имеет полноценный корпус с ножками, поворотными ручками для переключения каналов и регулировки громкости, а также порт USB Type-C.

Технической основой гаджета служит микроконтроллер Raspberry Pi RP2040, а для хранения контента используется встроенная карта microSD объёмом 8 ГБ. Аккумулятор емкостью 150 мАч обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения видео. Устройство не принимает телесигнал и не подключается к интернету, а работает исключительно с заранее загруженными видеороликами.Для загрузки контта разработано специальное программное обеспечение, которое конвертирует MP4-файлы в формат AVI с нужным разрешением, оптимизированным для миниатюрного экрана. Особое внимание уделено ностальгическим деталям: при включении и выключении телевизор издает характерный статический шум, как классические модели прошлого века.TinyTV 2 позиционируется как коллекционный гаджет и необычный подарок для ценителей ретро-технологий и миниатюрных электронных устройств. Устройство доступно для предзаказа в некоторых странах мира по цене $60 (около 4900 рублей).