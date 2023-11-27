Только посмотрите, что творят! Эта уникальная система охлаждения позволяет запускать даже тяжёлые игры на MacBook Air

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Калифорнийский стартап Frore разработал аппаратную система охлаждения под названием AirJet, которая превращает MacBook Air в MacBook Pro. Во всяком случае по производительности они сравнялись.Frore называет AirJet «твердотельным чипом активного охлаждения». Его габариты составляют 27,5 х 41,5 х 2,8 мм, что намного меньше и тоньше обычного компьютерного вентилятора. Он настолько тонкий, что инженеры смогли втиснуть его в 15-дюймовый MacBook Air на M2. Результат удивил.В тесте Cinebench R23, серийный MacBook Air на M2 оказался на 7% медленнее MacBook Pro на M2. Однако кастомный ноут с охлаждением AirJet выдал такой же результат, как «прошка». Ну а в играх fps вырос почти в полтора раза. На примере Tomb Raider мы видим 20 fps на обычном «эйре» и под 30 fps — в модифицированном.Плохая новость заключается в том, что «твердотельные чипы активного охлаждения» не будут продаваться всем подряд. Пока это всего лишь демонстрация возможностей для производителей ноутбуков. Видимо, стартап пытается привлечь внимание Apple, чтобы поставлять ей такие системы охлаждения для будущих моделей MacBook.