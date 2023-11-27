Только посмотрите, что творят! Эта уникальная система охлаждения позволяет запускать даже тяжёлые игры на MacBook Air

Фархад
MBA

Калифорнийский стартап Frore разработал аппаратную система охлаждения под названием AirJet, которая превращает MacBook Air в MacBook Pro. Во всяком случае по производительности они сравнялись.

Frore называет AirJet «твердотельным чипом активного охлаждения». Его габариты составляют 27,5 х 41,5 х 2,8 мм, что намного меньше и тоньше обычного компьютерного вентилятора. Он настолько тонкий, что инженеры смогли втиснуть его в 15-дюймовый MacBook Air на M2. Результат удивил.



В тесте Cinebench R23, серийный MacBook Air на M2 оказался на 7% медленнее MacBook Pro на M2. Однако кастомный ноут с охлаждением AirJet выдал такой же результат, как «прошка». Ну а в играх fps вырос почти в полтора раза. На примере Tomb Raider мы видим 20 fps на обычном «эйре» и под 30 fps — в модифицированном.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Плохая новость заключается в том, что «твердотельные чипы активного охлаждения» не будут продаваться всем подряд. Пока это всего лишь демонстрация возможностей для производителей ноутбуков. Видимо, стартап пытается привлечь внимание Apple, чтобы поставлять ей такие системы охлаждения для будущих моделей MacBook.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как убрать синий индикатор языка ввода на macOS Sonoma. В настройках такого нет!
Топ-3 приложений для macOS: боремся со сном, удобный виджет и наводим порядок в строке меню
Apple разрабатывает специальные экраны для iPhone и Mac, чтобы никто не смог подглядывать
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Назван самый лучший смартфон в мире. 5 лет гарантии и 10 лет обновлений
Замечен первый неприятный минус iPhone 15 Pro
Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+801
Dmitriy
Этот стартап пытается найти, кого на деньги развести. Ибо тут опять пахнет элементами Пельтье, правда тут еще досыпано "роста производительности"
Наклейки на телефон для улучшения сигнала тоже вспомнились...
часов назад в 21:29
#
Купить рекламу