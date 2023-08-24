Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra

Концепт: Константин Миленин
Авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в X (экс-Twitter) фотографиями кабелей USB-C, которыми будут комплектоваться топовые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra.
Наверняка вы уже знаете, что все iPhone в этом году получат порт USB-C, но тут есть свои нюансы. Мы уже рассказывали, что Apple оснастит базовые «пятнашки» разъёмом USB 2.0 со скоростью передачи до 480 Мбит/с. Зато в «прошках» нас ждёт полноценный USB4 версии 2.0 со скоростью передачи до 80 Гбит/с, поддержкой внешних мониторов с разрешением до 4К при 60 Гц и питанием мощностью до 150 Вт.