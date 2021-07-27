









Стартап Mipow USA собрал на Kickstarter средства на выпуск клавиатуры Slim-Fold. Она очень тонкая, лёгкая, миниатюрная и может использоваться с компьютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами, телевизорами, телевизионными приставками и игровыми консолями. Несмотря на небольшие размеры, она вполне функциональная.Клавиатуру можно переносить в чехле, она складывается пополам, причём её толщина в сложенном виде всего 7 мм (а в раскрытом соответственно 3,5 мм). Поддерживают почти все современные платформы, в том числе Windows, macOS, Linux, Android, Android TV, iOS, iPadOS, tvOS и прочие, подключение производится через Bluetooth. У клавиатуры 65 клавиш, в том числе многофункциональные (общее число комбинаций — 120). Кнопки с закруглениями.





Клавиатура Slim-Fold обладает встроенным аккумулятором, рассчитанным примерно на 120 дней в режиме ожидания или 85 часов активного использования, зарядка производится через порт USB Type-C. При таком раскладе заряжать её придётся примерно три раза в год или чаще. При складывании она автоматически выключается. Производитель выпустит версии клавиатуры в нескольких цветах, помимо чёрного, будет жёлтый. Корпоративные заказчики могут купить большую партию клавиатур со своим логотипом и фирменным оформлением.



В комплекте прилагаются стикеры с буквами на нескольких языках. Русскоязычной раскладки нет, поэтому российским пользователям придётся покупать стикеры отдельно, делать лазерную гравировку или печатать вслепую по памяти.



Первые покупатели получат эту клавиатуру за 47 долларов или дешевле в зависимости от количества, а в дальнейшем она будет продаваться за 59 долларов. Отправка запланирована на август 2021 года.







