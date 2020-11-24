Apple

По данным CNBC, американская полиция подозревает, что начальник службы безопасности Apple Томас Мойер пытался подкупить шерифа, чтобы тот предоставил ему и его подчинённым лицензию на ношение огнестрельного оружия. Сам Мойер это отрицает.

Офис окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии сообщил, что Мойер якобы предложил одному из местных шерифов 200 планшетов Apple в обмен на несколько разрешений на скрытое ношение оружия для себя и ещё нескольких сотрудников компании. Шериф отказал и обратился к руководству, чтобы рассказать о случившемся.

Мойер утверждает, что не предлагал шерифу взятку и надеется, что будет оправдан. Компания Apple провела внутреннее расследование и не обнаружила в действиях главы службы безопасности никаких нарушений. 

Адвокат, представляющий интересы Мойера, заявил, что Apple действительно обращалась к шерифу с предложением передать планшеты в дар местной полиции, а Мойер на самом деле просил шерифа предоставить разрешение на ношение оружия, но между этими событиями нет связи. По логике адвоката, такие действия не могут рассматриваться в качестве попытки дать взятку.


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