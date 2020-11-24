По данным CNBC, американская полиция подозревает, что начальник службы безопасности Apple Томас Мойер пытался подкупить шерифа, чтобы тот предоставил ему и его подчинённым лицензию на ношение огнестрельного оружия. Сам Мойер это отрицает.
Офис окружного прокурора округа Санта-Клара в Калифорнии сообщил, что Мойер якобы предложил одному из местных шерифов 200 планшетов Apple в обмен на несколько разрешений на скрытое ношение оружия для себя и ещё нескольких сотрудников компании. Шериф отказал и обратился к руководству, чтобы рассказать о случившемся.
Мойер утверждает, что не предлагал шерифу взятку и надеется, что будет оправдан. Компания Apple провела внутреннее расследование и не обнаружила в действиях главы службы безопасности никаких нарушений.
Адвокат, представляющий интересы Мойера, заявил, что Apple действительно обращалась к шерифу с предложением передать планшеты в дар местной полиции, а Мойер на самом деле просил шерифа предоставить разрешение на ношение оружия, но между этими событиями нет связи. По логике адвоката, такие действия не могут рассматриваться в качестве попытки дать взятку.
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Куда катится мир.)
Двухполосная дорога, стоим в пробке, передо мной высокая маршрутка
Маршрутка остановилась у остановки и я решил ее объехать по встречке, объезжаю ее и понимаю, что за ней глухая пробка и мне не вклиниться.
До моего поворота было метров 150-200, ну я и решил раз уж на встречке оказался, поеду по ней (встречного движения там никогда нет).
Доехал до поворота, а там стоят гаишники, разумеется тормазнули. Мгновенная карма)
Я их всячески убеждал, что не было у меня умысла ехать по встречке (на самом деле не было), так получилось из-за маршрутки.
Общались в общем минут 10 в машине и еще минут 10 на улице (без камер), решали, что со мной делать.
И тут я вспоминаю, что у меня 2 планшета в багажнике лежат (работал раньше в компании производителе).
Говорю гайцу, давайте я вам планшет отдам и мы разъедемся, но что он заявил — А мы что, б..дь, его пилить будем? (гаишников было двое).
Подходит второй, и первый говорит ему — Предлагают нам тут планшет, чего делать будем? На что тот отвечает слово в слово — А мы что, б..дь, его пилить будем?))
Тут я начинаю дико ржать, они тоже лыбятся, и первый говорит — Ладно, помни нашу доброту, езжай давай!
В итоге отделался только потерянным временем.