Sense

Versa 3

Inspire 2







Компания Fitbit представила три новых гаджета: смарт-часы Sense и Versa 3, а также фитнес-браслет Inspire 2. В скором времени они начнут продаваться в США, а затем и в других странах, включая Россию.Часы Sense обладают всеми привычными возможностями подобных устройств, но также могут измерять уровень стресса, фиксируя потовыделение на запястье. Они оснащены различными датчиками, которые следят за циклами сна, физическим состоянием пользователя и могут предупредить развитие болезней. В них установлен пульсометр термометр пульсоксиметр. Кроме того, разработанный специально для этого гаджета алгоритм может с точностью около 50% определить симптомы заражения коронавирусом.У Sense постоянно работающий цветной AMOLED-экран c защитой стеклом Gorilla 3, корпус с защитой от воды и аккумулятор примерно на 6 дней работы (12-минутной зарядки хватает на день). Часы обладают GPS-модулем для отслеживания местоположения пользователя даже без смартфона, а также динамиком и микрофоном для разговоров по телефону или с голосовыми помощниками Amazon Alexa и Google Assistant.Продажи Sense в США начнутся через месяц, а предзаказ стартовал сегодня. Часы стоят 330 долларов.Эта модель предлагает возможности смарт-часов без особой фокусировки на медицинские возможности. У гаджета та же автономность (6 дней от одного заряда и сутки работы после 12-минутной зарядки) и встроенные динамики и микрофон для общения с друзьями по голосовой связи или надиктовки сообщений через цифрового ассистента. Кроме того, поддерживается воспроизведение музыки через Bluetooth в стриминговых сервисах Deezer, Pandora и Spotify без использования смартфона, а также предусмотрена поддержка бесконтактных платежей через Fitbit Pay.В часы встроен GPS-модуль и пульсометр, поэтому их можно использовать для отслеживания физической активности. Защита корпуса от воды позволяет не снимать их в бассейн или душе.Fitbit будет продавать Versa 3 за 230 долларов.Это фитнес-браслет с 10-дневной автономностью, круглосуточным мониторингом сердечного ритма, двадцатью режимами различных тренировок и отслеживанием менструальных циклов для женщин. Гаджет может отображать уведомления от смартфона, а пользователи Android могут непосредственно с браслета отправлять быстрые ответы в мессенджерах.Inspire 2 оценен в 100 долларов.