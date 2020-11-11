Недавно компания Huawei представила флагманскую линейку смартфонов Mate 40 — она станет последней, где используются собственные процессоры китайского производителя. Сборкой чипов Kirin по заказу Huawei занималась компания TSMC, но недавно им пришлось разорвать контракт из-за санкций в США.
Американские власти по-прежнему держат Huawei в чёрном списке, но постепенно идут на послабление запретов. Так, компания Intel, AMD, Samsung Display, Sony и некоторым другим уже разрешено поставлять Huawei компоненты, необходимые для сборки смартфонов, ноутбуков и других устройств. По данным китайского издания 36kr.com, лицензию на поставку компании Huawei микросхем удалось получить Qualcomm. Это значит, что в следующие флагманские смартфоны Huawei и Honor вполне могут быть установлены топовые процессоры Snapdragon.
Huawei также сможет заказывать процессоры у MediaTek, но они, скорее всего, будут использоваться в смартфонах начального и среднего уровня. Также известно, что Huawei планирует открыть собственную фабрику по сборке процессоров, но начнёт с «допотопной» 45-нанометровой технологии, которая применялась ещё десять лет назад при производстве чипов для iPhone 4. Более передовые технологии эта фабрика сможет освоить лишь через несколько лет.
В конце сентября Huawei представила смартфоны новой флагманской линейки Mate 40, и в них используется последний из чипов Kirin, который Huawei успела создать, — Kirin 9000. Судя по тестам AnTuTu, модель Mate 40 Pro набирает более 685 тысяч баллов, и это новый рекорд для бенчмарка. Причём это средний показатель, а максимальный при включенном режиме повышенной производительности превышал 720 тысяч баллов, что недостижимо для любых других Android-смартфонов, даже с 12 ГБ оперативной памяти (против 8 ГБ у Mate 40 Pro). В этом режиме смартфон Huawei показывал настоящие чудеса, однако производитель не рекомендует задействовать его без нужды, поскольку он создаёт сильную нагрузку на аккумулятор.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru