Toyota вдохнула новую жизнь в классические автомобили

Артем
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Технологическую реставрацию или так называемый рестомод получила пара моделей серии AE86 Corolla. Классический дизайн и ретро-стилистику дополнили электрическим и водородным двигателями.

Первым обновили AE86 H2. В автомобиль добавили водородные топливные баки, которые разместились в задней части кузова. Как сообщает производитель, несмотря на новую концепцию, при управлении ощущения присутствия двигателя внутреннего сгорания сохраняться в полной мере.
Вторым «подопытным» стал концепт-кар AE86 BEV. Чтобы сохранить уникальность автомобиля, создатели оставили механическую коробку передач и сохранили баланс легкости и мощности конструкции. Что касается нововведений, под капот поместили компоненты от различных электрифицированных моделей Toyota, в том числе двигатель от гибридного пикапа Tundra и аккумуляторный блок от Prius Plug-in.
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Обе новинки призваны соблюдать углеродную нейтральность, на которую Toyota делает упор в производстве современных автомобилей. Сиденья, ремни безопасности, накладки и другие элементы салона выполнены из переработанных материалов углеродной нейтральности, используя переработанные во благо сохранения чистоты окружающей среды.
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Источник:
Hyperbeast
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