Archer C64

TP-Link Archer C64 – это новинка в линейке гигабитных двухдиапазонных Wi-Fi роутеров компании, которая поддерживает пятое поколение беспроводной связи и класс Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Два диапазона Wi-Fi обеспечивают Archer C64 совокупную пропускную способность до 1200 Мбит/с, а гигабитные порты позволяют подключать тарифы интернета скоростью до 1 Гбит/с и формировать скоростную локальную сеть.

Archer C64

Новая модель поддерживает функции 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect  и шифрование WPA3, которые смогут сделать подключение к беспроводной сети одновременно эффективным и максимально защищённым. Роутер обладает облачным обновдением прошивки, предустановленными настройками для российских провайдеров, поддерживает функции IPTV, IPv6 и имеет в наличии утилиту родительского контроля и Yandex DNS. 
Режим точки доступа позволит использовать Archer C64 для расширения существующей беспроводной сети, а поддержка мобильного приложения Tether сделает настройку и управление устройством максимально удобным. Четыре внешние антенны с усилением 5 дБи обеспечат оптимальное покрытие Wi-Fi сети и стабильное подключение. 

Основные характеристики Archer C64:
  • Wi-Fi 802.11ac Wave 2 — скорость до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц;
  • 4 антенны 5 дБи – для оптимального покрытия и стабильного подключения;
  • Поддержка 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect;
  • Поддержка шифрования WPA3;
  • Поддержка режима точки доступа для расширения беспроводной сети;
  • 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN;
  • Поддержка мобильного приложения Tether;
  • Облачное обновление прошивки; 
  • Предустановленные настройки российских провайдеров, поддержка IPTV; 
  • Поддержка IPv6; 
  • Родительский контроль, Yandex DNS; 
  • Официальная гарантия от производитея – 3 года.


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