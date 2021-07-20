





Wi-Fi 802.11ac Wave 2 — скорость до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц;

4 антенны 5 дБи – для оптимального покрытия и стабильного подключения;

Поддержка 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect;

Поддержка шифрования WPA3;

Поддержка режима точки доступа для расширения беспроводной сети;

1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN;

Поддержка мобильного приложения Tether;

Облачное обновление прошивки;

Предустановленные настройки российских провайдеров, поддержка IPTV;

Поддержка IPv6;

Родительский контроль, Yandex DNS;

Официальная гарантия от производитея – 3 года.







TP-Link Archer C64 – это новинка в линейке гигабитных двухдиапазонных Wi-Fi роутеров компании, которая поддерживает пятое поколение беспроводной связи и класс Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Два диапазона Wi-Fi обеспечивают Archer C64 совокупную пропускную способность до 1200 Мбит/с, а гигабитные порты позволяют подключать тарифы интернета скоростью до 1 Гбит/с и формировать скоростную локальную сеть.Новая модель поддерживает функции 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect и шифрование WPA3, которые смогут сделать подключение к беспроводной сети одновременно эффективным и максимально защищённым. Роутер обладает облачным обновдением прошивки, предустановленными настройками для российских провайдеров, поддерживает функции IPTV, IPv6 и имеет в наличии утилиту родительского контроля и Yandex DNS.Режим точки доступа позволит использовать Archer C64 для расширения существующей беспроводной сети, а поддержка мобильного приложения Tether сделает настройку и управление устройством максимально удобным. Четыре внешние антенны с усилением 5 дБи обеспечат оптимальное покрытие Wi-Fi сети и стабильное подключение.