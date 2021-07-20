TP-Link Archer C64 – это новинка в линейке гигабитных двухдиапазонных Wi-Fi роутеров компании, которая поддерживает пятое поколение беспроводной связи и класс Wi-Fi 802.11ac Wave 2. Два диапазона Wi-Fi обеспечивают Archer C64 совокупную пропускную способность до 1200 Мбит/с, а гигабитные порты позволяют подключать тарифы интернета скоростью до 1 Гбит/с и формировать скоростную локальную сеть.
Новая модель поддерживает функции 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect и шифрование WPA3, которые смогут сделать подключение к беспроводной сети одновременно эффективным и максимально защищённым. Роутер обладает облачным обновдением прошивки, предустановленными настройками для российских провайдеров, поддерживает функции IPTV, IPv6 и имеет в наличии утилиту родительского контроля и Yandex DNS.
Основные характеристики Archer C64:
- Wi-Fi 802.11ac Wave 2 — скорость до 867 Мбит/с на 5 ГГц, до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц;
- 4 антенны 5 дБи – для оптимального покрытия и стабильного подключения;
- Поддержка 2x2 MU-MIMO, Beamforming, Airtime Fairness, Smart Connect;
- Поддержка шифрования WPA3;
- Поддержка режима точки доступа для расширения беспроводной сети;
- 1 гигабитный порт WAN и 4 гигабитных порта LAN;
- Поддержка мобильного приложения Tether;
- Облачное обновление прошивки;
- Предустановленные настройки российских провайдеров, поддержка IPTV;
- Поддержка IPv6;
- Родительский контроль, Yandex DNS;
- Официальная гарантия от производитея – 3 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru