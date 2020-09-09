





Компания TP-Link приняла участие в IFA 2020 — выставке бытовой электроники, проходящей в Берлине. Среди новинок бренда были представлены Mesh-система Deco X80-5G и термостатический клапан для радиатора Tapo E100. Кроме того, было рассказано о запуске подразделения под названием VIGI, которое будет специализироваться на создании камер видеонаблюдения для малого и среднего бизнеса.Deco X80-5G — первое 5G-устройство с поддержкой Wi-Fi 6 от компании TP-Link. Оно объединяет в себе широкополосное соединение 5G, Wi-Fi 6 и Mesh-сеть. Новинка имеет скорость загрузки до 5.0 Гбит/c, что в 16.7 раз быстрее, чем 4G LTE-Advanced, и в 33 раза — чем 4G LTE. Для нового поколения смартфонов роутер предоставляет сетевое подключение с задержкой 1 мс. Deco X80-5G гарантирует двухдиапазонный Wi-Fi 6 со скоростью до 6000 Мбит/с и обрабатывает в 4 раза больше подключенных устройств, чем предыдущие версии, обеспечивая бесшовное покрытие сети и сокращение задержек. Кроме того, роутер подходит для новых форматов развлечений: виртуальной и дополненной реальности, просмотра видео с разрешением 4K и 8K, а также стриминга компьютерных игр. Устройство легко настраивается и работает с модулями линейки Deco. Благодаря встроенной функции TP-Link HomeShield портативные устройства, подключенные к mesh-системе, будут защищены от вирусов.Линейка умного дома Tapo дополнена новым устройством — умным термостатическим клапаном для радиатора. Он позволяет регулировать температуру отопления в доме через приложение для смартфона, поддерживая оптимальные показатели в каждой комнате. Благодаря специальным настройке графика температуры, обнаружению открытых окон, программируемому управлению, устройство позволяет экономить электроэнергию и минимизировать расходы на отопление.Tapo E100, оснащенный цифровыми высокоточными датчиками температуры в помещении, автоматически определяет ее в режиме реального времени и отображает показатели на светодиодном дисплее. С помощью приложения для смартфона пользователи смогут мгновенно включать и выключать радиаторы и регулировать температуру в каждой комнате вне зависимости от места нахождения. Сенсоры Tapo Smart Contact повышают эффективность работы Tapo E100, позволяя клапану обнаружить открытые окна. Контактный датчик проверяет, закрыл ли пользователь дверь или окно, затем интеллектуальный клапан радиатора получает обратную связь и автоматически выключает термостат, если окно открыто в течение определенного времени. Tapo E100 может управляться с помощью голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.VIGI — новый бренд TP-Link, специализирующийся на производстве систем видеонаблюдения. До конца 2020 года компания планирует представить десять устройств для малого и среднего бизнеса.