«Мы рады представить устройства VIGI на российском рынке. Благодаря высоким стандартам разработки и производства мы будем стремиться предоставлять надёжные, стабильные и профессиональные решения для владельцев бизнеса в России и по всему миру», — региональный менеджер TP-Link в России Реймонд Чен.







TP-Link анонсирует начало поставок в Россию устройств для профессионального видеонаблюдения под брендом VIGI, которые созданы для малых и средних предприятий. Новая линейка оборудования разработана, чтобы обеспечить дополнительную безопасность бизнесу благодаря использованию удобных и современных технологий.TP-Link VIGI – это широкая линейка камер видеонаблюдения с функциями обнаружения движения, а также сетевые видеорегистраторы и удобные способы управления. В июне компания планирует представить 4 новых устройства, а до конца 2021 года – до 10 новых устройств.Устройства VIGI могут быть использованы в различных сценариях, предполагающих формирование комплексной системы видеонаблюдения в помещении и на улице. Множество функций, продукция высокого качества, а также простой монтаж устройств VIGI обеспечат предприятиям безопасность для своих клиентов, сотрудников и частной собственности.VIGI C300HP – это уличная камера видеонаблюдения, транслирующая видеопоток в разрешении 3 МП, которая позволит разглядеть мельчайшие детали в широком поле зрения благодаря объективам 4 и 6 мм. Пыле и влагозащищённый корпус класса IP67 обеспечивает VIGI C300HP надежное видеонаблюдение даже в суровых погодных условиях, при температуре от -30 до 60°C. Компактный корпус позволяет удобно размещать камеру на стене или мачте благодаря идущим в комплекте монтажным кронштейнам, а поддержка PoE позволяет питать камеру по Ethernet.Камера VIGI C300HP обладает изменяемыми настройками обнаружения (движения, проникновения в зону, пересечения линии и другими) и возможностью отправки уведомлений о возможной подозрительной активности, позволяя снизить риск ложной тревоги. Удалённый мониторинг с помощью приложения VIGI позволяет получать моментальный доступ к видеопотоку с камеры, а функции ночного видения, умной IR-подсветки, широкого динамического диапазона и шумоподавления 3D DNR обеспечивают чёткое изображение в H.265 круглосуточно.VIGI C400HP – это купольная камера видеонаблюдения, которая подойдёт практически для любого сценария использования в помещении, транслирующая видеопоток в высоком разрешении 3 МП и обладающая объективом на 2,8 или 4 мм. Она предусматривает удобную установку на стенах или потолке и обладает возможностью питания по кабелю Ethernet.NVR1008H – это восьмиканальный сетевой видеорегистратор, который позволяет осуществлять круглосуточную запись и хранение потокового видео в разрешении до 5 МП. NVR1008H поддерживает подключение одного жёсткого диска ёмкостью до 10 ТБ, что позволит сохранять видеопоток продолжительностью до 720 дней.NVR1008H создан не только для локальной работы в системе видеонаблюдения, но и для удобной работы с мобильным приложением VIGI, которое позволит воспроизводить поток одновременно с 4 камер, регулировать скорость воспроизведения и находить события благодаря быстрой навигации по отснятым материалам. Благодаря наличию HDMI и VGA выходов видеорегистратор предполагает простое подключение монитора, а также подключение к коммутатору с камерами VIGI через стандартный сетевой порт RJ-45. NVR1008H и подключённые камеры могут легко управляться как через интуитивно-понятный внутренний интерфейс видеорегистратора, так и из мобильного приложения и менеджера безопасности VIGI c поддержкой Windows 10.NVR1008H обладает функциями умного обнаружения (движения, проникновения в зону, пересечения линии) и защиты от обмана камеры. Наличие разъемов аудиовхода (AUDIO IN) и аудиовыхода (AUDIO OUT) позволяют легко организовать систему двусторонней аудио связи: можно одновременно слушать и говорить. Пропускная способность до 80 Мбит/с обеспечивает одновременную работу 8 камерам с разрешением в 4 МП. Поддержка стандарта ONVIF обеспечивает совместимость с камерами других брендов.