TP-Link объявляет о старте продаж Archer AX73 — двухдиапазонного роутера с поддержкой Wi-Fi 6. Он обладает увеличенной площадью покрытия и функцией защиты HomeShield. Роутер оснащен технологиями 4T4R и HT160, которые позволяют пользователям использовать Wi-Fi с общей пропускной способностью до 5,4 Гбит/с и передавать несколько видео в формате 8K без буферизации. TP-Link Archer AX73 уже доступен в продаже у ритейлера DNS. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 6990 рублей.
Благодаря стандарту Wi-Fi 6 и общей пропускной способности до 5400 Мбит/с, Archer AX73 легко справляется с большим количеством задач: загрузкой AAA-игр на высокой скорости, трансляцией медиафайлов в высоком качестве, обработкой данных между устройствами и многим другим. Кроме того, роутер поддерживает функцию HomeShield, которая включает в себя антивирус, родительский контроль, QoS и сканер IoT-устройств, что обеспечивает высокий уровень безопасности сети.
Скорость загрузки — 1ГБ за 5 секунд
Archer AX73 поставляется с расширенными функциями стандарта Wi-Fi 6, которые включают 1024-QAM, ширину канала 160 МГц, OFDMA, MU-MIMO, более высокую скорость передачи символов и BSS coloring.
Увеличенное покрытие
Роутер оснащен шестью антеннами с функцией Beamforming и модулем FEM, которые в совокупности создают устойчивый сигнал Wi-Fi в каждой части дома. Кроме того, структура 4T4R не только повышает скорость, но и предоставляет больше потоков для передачи данных устройствам, увеличивая производительность диапазона.
HomeShield на базе Avira
Совершенно новый HomeShield на базе Avira делает Archer AX73 первым маршрутизатором TP-Link, способным защищать устройства умного дома. В его состав входят:
- Сканер домашней сети и устройств IoT
- Родительский контроль
- Приоритизация трафика (QoS)
- Подробные отчеты
Дизайн
Двухуровневый корпус Archer AX73 улучшает охлаждение роутера. Увеличенная площадь вентиляции повышает производительность всей системы при интенсивном использовании, гарантируя меньшую задержку и более стабильное соединение.
Основные характеристики TP-Link Archer AX73:• Гигабитный Wi-Fi для потоковой передачи 8K — пропускная способность Wi-Fi до 5400 Мбит/с с поддержкой HT160 4×4 для одновременной плавной передачи потокового видео, загрузок и онлайн-игр.
• Подключайте больше устройств — технологии MU-MIMO и OFDMA увеличивают пропускную способность в 4 раза.
• Широкое покрытие — 6 антенн и технология Beamforming обеспечивают увеличенный радиус покрытия.
• Трехъядерный процессор — трехъядерный процессор 1,5 ГГц обеспечивает бесперебойную связь между роутером и всеми подключенными устройствами.
• HomeShield — функция безопасности TP-Link обеспечивает защиту домашней сети и устройств интернета вещей.
• Увеличенная площадь охлаждения — увеличенная площадь вентиляционных отверстий раскрывает весь потенциал роутера, защищая его от перегрева.
• USB 3.0 — обеспечивает простой и быстрый обмен мультимедийными данными.
• Удобная настройка — настройте роутер за считанные минуты с помощью мобильного приложения TP-Link Tether.
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