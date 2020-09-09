Huawei

Samsung и SK Hynix объявили о предстоящем прекращении поставок электронных компонентов компании Huawei. Начиная с 15 сентября они не будут продавать ей оперативную память, накопители и другие микросхемы.

Они были вынуждены пойти на этот шаг после расширения санкций в отношении Huawei со стороны США. Формально власти США не могут влиять на деятельность иностранных компаний, но у Huawei, Samsung и SK Hynix есть американские юрлица, через которых осуществляются торговые сделки. Кроме того, во многих электронных компонентах используются технологии, запатентованные в США.

Samsung и SK Hynix выпускают модули памяти по самым передовым технологиям — с рекордно быстрой скоростью обмена данными и высокой надёжностью. Переход на микросхемы других производителе несомненно скажется на качестве смартфонов.

Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, тем не менее, продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты. По продажам смартфонов эта компания вышла на второе место в мире, она обогнала Apple и уступает лишь Samsung. В мае 2020 года сотрудничество в Huawei прекратила компания TSMC, занимавшаяся сборкой процессоров Kirin.

Намерения властей США понятны: они хотят запретить Huawei использовать в своих смартфонах любые компоненты, созданные на базе технологий, к которым имеют отношение американские компании и разработчики. Это может разрушить бизнес Huawei, ведь в США запатентована подавляющая часть технологий для мобильных устройств.

Смартфоны линейки Huawei P40 станут последними, куда Huawei установит собственные чипсеты, а для последующих устройств компании придётся найти поставщика процессоров. Вариантов немного: Qualcomm — американская компания, поэтому ей запрещено сотрудничать с Huawei, на Samsung, как мы видим, тоже действует запрет, остаётся только MediaTek. Впрочем, Qualcomm попросила администрацию Дональда Трампа сделать для неё исключение и разрешить поставки чипов для Huawei. В ином случае, полагает Huawei, это замедлит развитие технологий в США, предоставив преимущества стране, компания из которой будет получать выгоду от работы с Huawei.


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