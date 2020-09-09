Samsung и SK Hynix объявили о предстоящем прекращении поставок электронных компонентов компании Huawei. Начиная с 15 сентября они не будут продавать ей оперативную память, накопители и другие микросхемы.
Они были вынуждены пойти на этот шаг после расширения санкций в отношении Huawei со стороны США. Формально власти США не могут влиять на деятельность иностранных компаний, но у Huawei, Samsung и SK Hynix есть американские юрлица, через которых осуществляются торговые сделки. Кроме того, во многих электронных компонентах используются технологии, запатентованные в США.
Samsung и SK Hynix выпускают модули памяти по самым передовым технологиям — с рекордно быстрой скоростью обмена данными и высокой надёжностью. Переход на микросхемы других производителе несомненно скажется на качестве смартфонов.
Huawei находится под санкциями с мая 2019 года, тем не менее, продолжает выпускать смартфоны, ноутбуки, смарт-часы и другие гаджеты. По продажам смартфонов эта компания вышла на второе место в мире, она обогнала Apple и уступает лишь Samsung. В мае 2020 года сотрудничество в Huawei прекратила компания TSMC, занимавшаяся сборкой процессоров Kirin.
Намерения властей США понятны: они хотят запретить Huawei использовать в своих смартфонах любые компоненты, созданные на базе технологий, к которым имеют отношение американские компании и разработчики. Это может разрушить бизнес Huawei, ведь в США запатентована подавляющая часть технологий для мобильных устройств.
Смартфоны линейки Huawei P40 станут последними, куда Huawei установит собственные чипсеты, а для последующих устройств компании придётся найти поставщика процессоров. Вариантов немного: Qualcomm — американская компания, поэтому ей запрещено сотрудничать с Huawei, на Samsung, как мы видим, тоже действует запрет, остаётся только MediaTek. Впрочем, Qualcomm попросила администрацию Дональда Трампа сделать для неё исключение и разрешить поставки чипов для Huawei. В ином случае, полагает Huawei, это замедлит развитие технологий в США, предоставив преимущества стране, компания из которой будет получать выгоду от работы с Huawei.
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А вообще нужно четко понимать что китайцы просто тянут время, я имею ввиду не хуавей , а КНР в целом.
Запустят ближе к зиме своё производство , не такое передовое , но своё . Уверен что через 2-3 года они наверстают своё отставание, а может и что-то новое создадут.
Другое дело рынки Европы и сша , из будет очень не хватить. Хотя 2 миллиарда человек они для сбыта наберут. Из которых 25% это люди с хорошей покупательной способность, плюс потенциал роста этой способности из года в год.
Плюс в РФ будет открыто несколько центров по разработке. Вообщем все не так уж плохо.