Тренд на ультратонкие смартфоны умер из-за провала iPhone Air

Продажи ультратонкого iPhone Air оказались настолько разочаровывающими, что это заставило ведущие китайские бренды пересмотреть собственные планы. Согласно источников Digitimes, компании Xiaomi, Oppo и Vivo заморозили или полностью отменили разработку аналогичных тонких смартфонов после провала модели Apple. Xiaomi известна тем, что часто копирует продукты Apple, и планировала выпустить очень близкий аналог iPhone Air, но теперь свернула от его разработку.
Аналогичная ситуация сложилась и у Samsung с её ультратонким Galaxy S25 Edge, на который поначалу возлагались большие надежды: компания, по слухам, отказалась от выпуска «наследника» этого устройства на будущий год. Это указывает на отсутствие достаточного рыночного спроса на подобные смартфоны, особенно по установленным ценам.
