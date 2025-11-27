Top.Mail.Ru

Тренд на ультратонкие смартфоны умер из-за провала iPhone Air

Александр




Продажи ультратонкого iPhone Air оказались настолько разочаровывающими, что это заставило ведущие китайские бренды пересмотреть собственные планы. Согласно источников Digitimes, компании Xiaomi, Oppo и Vivo заморозили или полностью отменили разработку аналогичных тонких смартфонов после провала модели Apple. Xiaomi известна тем, что часто копирует продукты Apple, и планировала выпустить очень близкий аналог iPhone Air, но теперь свернула от его разработку.

Проблемы iPhone Air стали очевидны сразу после запуска: в то время как доставку iPhone 17 Pro из онлайн-магазина Apple приходилось ждать неделями, тонкая новинка была всегда в наличии. Последовавшие слухи подтверждали крайне ограниченный интерес к модели: по некоторым данным, Apple пришлось сократить производственные заказы до минимального уровня, попросив заводы сосредоточиться на сборке более востребованных моделей.

Аналогичная ситуация сложилась и у Samsung с её ультратонким Galaxy S25 Edge, на который поначалу возлагались большие надежды: компания, по слухам, отказалась от выпуска «наследника» этого устройства на будущий год. Это указывает на отсутствие достаточного рыночного спроса на подобные смартфоны, особенно по установленным ценам.

Комментарии

+35
nomer010
Samsung s25 edge глобалку сняли с производства. Продаваны говорят, что по итогу труба не справилась с нагревом. В России даже оф.продаж не было изначально.
час назад в 16:19
#
tellurian
+2730
tellurian
Цены на ЯМе высокие. На ВБ цены лучше и продавцы хорошие. Важно сделать максимальный кошелёк.
час назад в 16:20
#
Шухрат
+177
Шухрат tellurian
При таком огромном количестве пали на этих маркетах, я бы лучше немного переплатил и купил в проверенных годами магазинах.
час назад в 16:50
#
tellurian
+2730
tellurian Шухрат
Десятки людей покупают. Приходят айфоны и хорошие. Тем более есть магазины с оплатой в пвз.
29 минут назад
#
+6
AID_000078.5ddd1c7272214dd2a3bef6f072d06bc1.0743
У меня и iphone air и купил samsung s25 edge кстати первый смартфон самсунг который мне понравился в первую очередь порадовал расход заряда аккумулятора, проверено при использовании его в качестве навигатора, Андроид -16 вернее их оболочка на его базе получилась не плохой, по поводу нагрева не согласен, греется умеренно, во всяком случае при загрузке Яндекс карт Москва, МО, Тульская, Воронежская, Ростовская области и Краснодарский край, Крым и ещё кое какие регионы до кучи, при чём сразу руку не обжигает.
час назад в 17:06
#
+22
dimonker
Айр отличный аппарат. Пользую, доволен и жаль что линейку не продолжат.
Ждем фолд
36 минут назад
#