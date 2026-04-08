Три новых планшета Acer Iconia поступили в продажу в России

Компания Acer объявила о возобновлении продаж планшетов под брендом Iconia на российском рынке. С 8 апреля 2026 года стали доступны сразу три модели: Iconia X12, Iconia V12 и Iconia A8. Устройства охватывают разные ценовые сегменты и предназначены как для работы, так и для развлечений. Каждая из новинок отличается диагональю экрана, производительностью и набором функций.

Старшая модель Iconia X12 получила 12,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G99 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, а заявленное время автономной работы достигает 16 часов. Планшет поддерживает стилус и подключаемую клавиатуру, его вес не превышает 500 граммов.Модель Iconia V12 оснащена 11,97-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000×1200 пикселей и повышенной частотой обновления 90 Гц. Устройство также базируется на чипе MediaTek Helio G99, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 8000 мА·ч обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. Планшет поддерживает стилус и оснащён разъёмом для наушников 3,5 мм, которого лишена флагманская модель.Младшая модель Iconia A8 ориентирована на пользователей, которым важна компактность. Планшет получил 8,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1340×800 пикселей, процессор Allwinner A537, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, чего хватает примерно на 10 часов автономной работы. Устройство поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и имеет слот для карт памяти microSD.Все три планшета поставляются с операционной системой Android 15 из коробки. Корпусы устройств выполнены из алюминиевого сплава в минималистичном стиле с тонкими рамками. Во всех новинках предусмотрен порт USB-C и слот для карт памяти.Рекомендованные розничные цены: Iconia A8 — от 11 999 рублей, Iconia V12 — от 19 899 рублей, Iconia X12 — от 25 799 рублей. Точная стоимость и доступность могут отличаться в зависимости от региона продажи конкретного магазина. Более подробную информацию о характеристиках и наличии можно найти на официальном сайте Acer или у розничных продавцов. Линейка планшетов под брендом Iconia не выпускалась несколько лет, и её возвращение произошло сразу с тремя новинками в разных ценовых категориях.