Телевизоры

Легендарный российский бренд выпустит 4K-телевизоры

Александр


Оператор спутникового и интернет-телевидения «Триколор» объявил о скором выпуске собственных телевизоров с поддержкой Smart TV и экранами сверхвысокой чёткости. Как они будут выглядеть, пока неизвестно, есть лишь информация о характеристиках.

В продаже появятся четыре модели. Вариант с 32-дюймовым экраном получит матрицу с разрешением HD, а версии с экранами 43, 50 и 55 дюймов будут оснащены 4K-панелями. Телевизоры работают на Android TV 11, оснащены процессором MediaTek неназванной модели, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8-гигабайтным накопителем, двухдиапазонным модулем Wi-Fi, USB-разъёмами и HDMI-входами. «Из коробки» на них предустановлено приложение «Триколор Кино и ТВ» с доступом к 200 каналов, 30 000 фильмов и сериалов, а также и сервису «Управляй эфиром», включающему в себя функции паузы и перемотки и архив телевизионных передач до семи дней.

Старт продаж намечен на декабрь текущего года. Тогда же станет известно, по каким ценам они будут продаваться.
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Комментарии

+474
franzisonfire
Так это громко все) а будет какой нить скулин или телефункен)
45 минут назад
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+79
pruss
а что с доступом к спутнику? модуль присутствует?
26 минут назад
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