Ценовой шок на подходе: вся электроника станет значительно дороже



Фото freepik



Рынок потребительской электроники ожидает масштабный пересмотр цен. По Рынок потребительской электроники ожидает масштабный пересмотр цен. По прогнозам производителя модулей памяти TeamGroup, подорожает практически вся техника — от смартфонов и ноутбуков до игровых компьютеров и серверов. Причина — беспрецедентный рост цен на ключевые компоненты.

В декабре контрактные цены на оперативную память (DRAM) и флеш-память (NAND) уже взлетели на 80-100%. По данным компании, 16-гигабитные чипы DDR5 подорожали с $6,84 в сентябре до $27,2 к 1 декабря, достигая пика в $37. Это означает, что только микросхемы для одного модуля памяти на 16 ГБ теперь стоят около $218, а готовый продукт — от $225. Ситуация будет лишь ухудшаться в 2026 году. Производители памяти массово переводят мощности на выпуск высокоскоростной памяти HBM для искусственного интеллекта. Эти чипы критически важны для ускорителей NVIDIA B300 и серверов Amazon, Google и Microsoft, которые бронируют поставки на годы вперёд.Дефицит затронет и рынок NAND-памяти, где приоритет также получат крупные заказчики ИИ-инфраструктуры. Производителям смартфонов, ноутбуков и готовых ПК будет доставаться всё меньше доступных объёмов, что неизбежно приведёт к росту розничных цен. Строительство новых фабрик занимает не менее трёх лет. Даже если Micron, Samsung и SK Hynix начнут расширение сейчас, новые мощности заработают только к концу 2028 года. Это означает, что высокие цены и дефицит могут сохраняться как минимум до 2029 года. TeamGroup не ожидает нормализации рынка раньше 2027–2028 годов. Для потребителей это означает одно: в ближайшие годы электроника будет становиться только дороже, а выбор ограниченнее.В России на глобальный кризис наложатся внутренние меры. С 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор в размере 750 рублей за каждый смартфон и 1500 рублей за ноутбук (в перспективе — до 5000 рублей за устройство). Этот платёж, который будут вносить импортёры и производители, напрямую скажется на конечной стоимости устройств.