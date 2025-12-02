Ценовой шок на подходе: вся электроника станет значительно дороже

Фото freepik
Рынок потребительской электроники ожидает масштабный пересмотр цен. По прогнозам производителя модулей памяти TeamGroup, подорожает практически вся техника — от смартфонов и ноутбуков до игровых компьютеров и серверов. Причина — беспрецедентный рост цен на ключевые компоненты.
Дефицит затронет и рынок NAND-памяти, где приоритет также получат крупные заказчики ИИ-инфраструктуры. Производителям смартфонов, ноутбуков и готовых ПК будет доставаться всё меньше доступных объёмов, что неизбежно приведёт к росту розничных цен. Строительство новых фабрик занимает не менее трёх лет. Даже если Micron, Samsung и SK Hynix начнут расширение сейчас, новые мощности заработают только к концу 2028 года. Это означает, что высокие цены и дефицит могут сохраняться как минимум до 2029 года. TeamGroup не ожидает нормализации рынка раньше 2027–2028 годов. Для потребителей это означает одно: в ближайшие годы электроника будет становиться только дороже, а выбор ограниченнее.
В России на глобальный кризис наложатся внутренние меры. С 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор в размере 750 рублей за каждый смартфон и 1500 рублей за ноутбук (в перспективе — до 5000 рублей за устройство). Этот платёж, который будут вносить импортёры и производители, напрямую скажется на конечной стоимости устройств.