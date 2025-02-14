Цены на iPhone 16 обрушились в три раза сильнее доллара. Теперь точно надо брать!

Александр


Из-за высказываний Трампа, готового вновь сблизить США и Россию, рубль укрепился. Вслед за этим стали снижаться цены на импортные товары, причём быстрее всех отреагировали продавцы айфонов на маркетплейсах.

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Ещё недавно за доллар просили и давали более 100 рублей, а сейчас курс снизился примерно на 10%. Цены на айфоны в сравнении со стартовыми упали ещё сильнее — больше чем на треть!

Когда линейка iPhone 16 только появилась в продаже осенью прошлого года, цены были очень кусачими: от 120 тысяч и выше зависимости от модели и объёма памяти. Теперь те же устройства можно приобрести гораздо выгоднее. Расклад такой:


Некоторые продавцы доставляют смартфоны из других стран, у них цены ещё ниже, но покупателю нужно оплачивать таможенную пошлину, из-за чего получается менее выгодно. Проще и дешевле купить айфон, уже привезённый в Россию и готовый к отправке в любой город.


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Комментарии

tellurian
+2150
tellurian
Про Макс на ЯМе можно сегодня было купить за 107 для японского рынка.
Для США на горбушке за 105 за наличные.
Как по мне, очень хорошие цены.
Вчера в 20:21
#
+1329
Grealex
Классная арифметика. 2 тыс от 120 оказывается это треть. Я 2,5 мес. назад 16про на 256 брал за 124. Сейчас 120-122. Вот это я понимаю, обрушение цен)))
Вчера в 21:52
#
sponame
+271
sponame Grealex
Весь ресурс кликбейт сплошной и реклама.
Вчера в 22:31
#

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