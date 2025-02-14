Цены на iPhone 16 обрушились в три раза сильнее доллара. Теперь точно надо брать!

Из-за высказываний Трампа, готового вновь сблизить США и Россию, рубль укрепился. Вслед за этим стали снижаться цены на импортные товары, причём быстрее всех отреагировали продавцы айфонов на маркетплейсах.
Когда линейка iPhone 16 только появилась в продаже осенью прошлого года, цены были очень кусачими: от 120 тысяч и выше зависимости от модели и объёма памяти. Теперь те же устройства можно приобрести гораздо выгоднее. Расклад такой:
- iPhone 16 — от 74,5 тысяч рублей
- iPhone 16 Plus — от 85 тысяч рублей
- iPhone 16 Pro — от 98 тысяч рублей
- iPhone 16 Pro Max — от 114,5 тысяч рублей
Некоторые продавцы доставляют смартфоны из других стран, у них цены ещё ниже, но покупателю нужно оплачивать таможенную пошлину, из-за чего получается менее выгодно. Проще и дешевле купить айфон, уже привезённый в Россию и готовый к отправке в любой город.
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