Цены на видеокарты в России взлетят до конца года

Артем
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Стоимость топовых GeForce RTX 4090 растет с августа и может подняться на 10-15%.

На это обратили внимание «Известия». Представители ритейлеров, также подтвердили, что постепенный рост цен продлиться минимум до конца 2023 года. 

Ситуацию связывают с запретом поставок видеокарт из США в Китай, страны СНГ и Ближнего Востока, который начнет действовать с 17 ноября. Принятые меры создадут дефицит RTX 4090, которые в данный момент уже активно скупаются китайскими поставщиками.

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По сообщениям источника, стоимость GeForce RTX 4090 не прекращает рост уже несколько месяцев. Например, модель от Gigabyte в начале августа стоила от 167 тыс рублей, а к ноябрю цена перевалила за 200 тыс.
Скорее всего, в будущем подорожание коснется более слабые модели всех производителей.
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Источник:
Известия
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Комментарии

Mers
+4647
Mers
4080 вроде как оптимальный вариант, по мнениям стримеров.
Сегодня в 17:28
#
Mr.Igor
+109
Mr.Igor
Не многие могут позволить видеокарту за такую стоимость…..в основном людей интересует бюджетный сигмент.
Сегодня в 18:03
#
+284
den3221
Так кто их тогда будет покупать! Я весной 4090 взял за 159 теперь она за 200 далеко перевалила. Если цены вернутся как были при буме майнинга и при выдуманном nvidia дефиците, и карточки 4090 будут стоить 400-480 тыс, будет жесткий застой.
11 минут назад
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