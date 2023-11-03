Цены на видеокарты в России взлетят до конца года

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Стоимость топовых GeForce RTX 4090 растет с августа и может подняться на 10-15%.На это обратили внимание «Известия». Представители ритейлеров, также подтвердили, что постепенный рост цен продлиться минимум до конца 2023 года.Ситуацию связывают с запретом поставок видеокарт из США в Китай, страны СНГ и Ближнего Востока, который начнет действовать с 17 ноября. Принятые меры создадут дефицит RTX 4090, которые в данный момент уже активно скупаются китайскими поставщиками.По сообщениям источника, стоимость GeForce RTX 4090 не прекращает рост уже несколько месяцев. Например, модель от Gigabyte в начале августа стоила от 167 тыс рублей, а к ноябрю цена перевалила за 200 тыс.Скорее всего, в будущем подорожание коснется более слабые модели всех производителей.