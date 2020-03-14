Беспроводные наушники стремительно набирают популярность. Пользователи активно их раскупают, а от разъема для наушников отказались даже самые терпеливые, вроде Samsung и OnePlus.

Производители пользуются этим — каждый А-бренд предлагает свою bluetooth-гарнитуру, кроме того, их могут дарить за покупку флагманского смартфона. Каждая компания пытается удивить и предложить наушники с выгодным соотношением цены и характеристик. Собрали для вас лучшие гарнитуры от всех А-брендов.

Специально для владельцев iPhone есть AirPods и Beats

AirPods — самая популярная линейка наушников в мире, Beats — просто модная линейка неплохих наушников.

Apple предлагает две модели AirPods — второго поколения (с беспроводной зарядкой и без) за 11 и 14 тысяч рублей соответственно, а также Pro с амбушюрами и шумоподавлением за 21 тысячу рублей.

Моделей Beats пять: BeatsX, PowerBeats 3, PowerBeats Pro, Solo 3 и Studio 3.

Причины взять наушники этих марок три:

1. Чип H1. Обеспечивает более надежное соединение между наушниками и телефоном.

2. Анимация с наушниками и данными о заряде. Казалось бы, мелочь, а с ней жить гораздо проще. Наушники подключаются одним кликом, а у других гарнитур заряд не показывается, потому что Apple не открывает доступ к API.

3. Разъем Lightning. Смартфон и аксессуар можно подзаряжать отними проводом. Это только один шнур в рюкзаке и плюс одно свободное место в удлинителе.

Кроме того, владельцы iPhone, как правило, преданы бренду и вряд ли возьмут гарнитуру другого производителя.

Samsung к флагманам прилагает Galaxy Buds+

Корейцы вышли на рынок беспроводных гарнитур почти синхронно с Apple. Сначала компания облажалась с Gear Icon X, а потом реабилитировалась с Galaxy Buds.

Будем честны: линейка наушников максимально обычная — без фишек и лидерства по какому-то одному параметру. Но баланс характеристик и лояльность к бренду делают их популярными.

В 2020 году при покупке флагмана Galaxy S20+ или Galaxy S20 Ultra магазины дарят Galaxy Buds+.

Фишка гарнитуры — автономность. Каждый наушник получил аккумулятор на 85 мАч, а зарядный кейс — 270 мАч. Это 11 часов музыки отдельно от футляра и 22 часа с ним.

В плане звука наушники одни из лучших среди TWS. На фоне AirPods здесь сильнее басы и детализированнее высокие частоты.

Минус наушников — отсутствие шумоподавления. Фанаты второй год ждут его от линейки, а компания игнорирует просьбы. Из программных фишек — режим разговора, в котором ты хорошо слышишь окружающие шумы.

Huawei заманивает FreeBuds 3

Huawei вышла на рынок TWS-наушников осенью 2018 года с моделью FreeBuds, с тех пор они прилагаются к флагману при предзаказе, реже при покупке.

Внешне FreeBuds 3 похожи на AirPods первого и второго поколений. Интересны они прежде всего двумя моментами:

1. Наконечниками открытого типа. Среди людей есть те, кому неудобно в наушниках с амбушюрами.

2. Активной системой шумоподавления даже без силиконовых наконечников. И она работает не хуже, чем в AirPods Pro.

В плане звука они не хуже AirPods Pro, а вот автономность могла быть и лучше. Наушники приходится заряжать раз в два дня, хотя AirPods Pro достаточно подключать к розетке пару раз в неделю.

К флагману OPPO Find X2 прилагаются Enco Free

За предзаказ флагмана Find X2 магазины дарят беспроводные наушники, опять же похожие на AirPods. Хотя по набору возможностей они похожи на FreeBuds 3. Те же внутриканальные наушники, тоже с активным шумоподавлением.

Звук должен быть качественным. Добавлены излучатели Ultra-Dynamic для более качественного звука, а шумоподавление регулируется искусственным интеллектом, что тоже влияет на качество звука.

Автономность не относится ни к плюсам, ни к минусам аксессуара. От одного заряда наушники без кейса работают до 5 часов, а с футляром — до 25 часов.

Наушники доступны в розовом, черном и белом цветах. Цена устройства — 10 990 рублей. С таким ценником это полноценный конкурент FreeBuds 3 и безальтернативный вариант, если у вас смартфон OPPO.

У Xiaomi наушники как телефоны — их слишком много

Ассортимент беспроводных наушников Xiaomi богат также, как смартфонов. Более того, они внешне похожи — Mi EarBuds Basic, Mi HeadSet Mini, Mi AirDots и Redmi AirDots не отличить друг от друга с первого взгляда.

Последний раз к смартфону прилагались Mi EarBuds Basic. Один из ритейлеров дарил их за покупку смартфона начального уровня Redmi 7A. Отдельно они стоят 1,5-2 тысячи рублей.

Звук у наушников бюджетный — басы слабые, детализация низкая. Автономность не относится ни к минусам, ни к плюсам аксессуара — до 4 часов музыки без кейса, до 2 часов до полного заряда, разъем microUSB. Воспроизведением музыки можно управлять с помощью сенсоров на наушниках.

В общем, неплохой вариант для тех, у кого совсем нет денег.

Honor привлекает гарнитурой Sport Pro. Она необычная

Флагманы 20 и 20 Pro в период гендерных праздников продвигались с помощью спортивных наушников в шейным обручем — Honor Sport Pro. Отдельно они стоят 5 тысяч рублей.

Наушники удивляют тремя особенностями:

1. Разъемом для зарядки. С ним наушники можно заряжать от смартфона через USB-C.

2. Наконечниками. Это наушники открытого типа, а насадки при этом съемные, можно выбрать подходящий размер.

3. Автономностью. Емкость аккумулятора — 120 мАч. Производитель обещает 18 часов непрерывного воспроизведения аудио. Кроме того, со специальными сенсорами на наконечниках гарнитура автоматически выключается, когда затычки соединяются магнитом и включается когда они разъединяются.

В плане звука это обычные беспроводные наушники — потеря качества ощутима даже на фоне проводных моделей за 2 тысячи рублей, басы могли быть и лучше.

У Meizu есть доступные Galaxy Buds

Эта компания в трудном положении. Тем не менее, ее устройства можно найти в официальной рознице, а среди наушников больше всего выделяются Meizu Pop 2. Внешне они похожи на Galaxy Buds, по качеству звука и набору возможностей они выше типичных бюджетных наушников.

Звук бюджетный, но терпимый. Здесь нет кодека atpX, только AAC, который воспроизводит звук с более сильной потерей качества. Сильнейшая сторона аксессуара — автономность: 8 часов работы наушников без кейса и 24 часа с ним. В общем, достойное устройство за свою цену.

Индустрия видит, что людям интересны беспроводные наушники и продвигает смартфоны с их помощью. Уже взяли себе bluetooth-гарнитуру?





