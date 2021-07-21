Redmi Buds 3 Pro

На AliExpress проходит распродажа новой модели наушников Redmi. Обычная цена Xiaomi Redmi Buds 3 Pro составляет около 50 долларов, но сейчас эти наушники можно приобрести на 10 долларов дешевле.

Redmi Buds 3 Pro — одна из топовых моделей среди всех по-настоящему беспроводных наушников Redmi. В ней применяется гибридная система шумоподавления (два микрофона захватывают внешний шум, а шумодав подавляет его на 35 дБ, чтобы он не мешал прослушиванию музыки и аудиокниг или разговору по телефону). Наушники также поддерживают прозрачный режим, позволяющий хорошо слышать собеседника, находящегося рядом.
В Redmi Buds 3 Pro предусмотрено соединение одновременно к двум устройствам с быстрым переключением между ними. За устойчивое и качественное подключение к источникам звука отвечает модуль Bluetooth 5.2. Заряда наушников хватает на 6 часов использования на половине громкости с выключенным шумодавом при использовании кодека AAC, а зарядный кейс продлевает время воспроизведения до 28 часов, чего хватит на несколько дней. Кейс поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку, а 10-минутного заряда наушников хватит на 3 часа прослушивания музыки.

При схожих характеристиках наушники Redmi Buds 3 Pro стоят заметно дешевле аналогичных моделей (например, Oppo Enco W51), а с учётом скидки на распродаже разница в цене становится ещё более существенной. 
Распродажа начинается в 10 утра по московскому времени. Среди первых покупателей Xiaomi Redmi Buds 3 Pro рандомным образом будут разыграны подарки:

  • 20 беспроводных пылесосов Xiaomi Trouver Solo 10 (среди покупателей, оформивших заказ с 10:00 до 11:00)
  • 200 портативных зарядных устройств Redmi (среди покупателей, оформивших заказ с 11:00 до 12:00)
  • 100 рюкзаков Xiaomi (среди покупателей, оформивших заказ с 11:00 до 12:00)
Чтобы получить скидку 10 долларов на покупку этих наушников, нужно забрать купон на странице товара и применить его в процессе оплаты. В этом случае цена будет снижена для вас с 49,99 до 39,99 доллара. Можно сочетать с другими скидками на AliExpress, если они у вас имеются.

Купить Xiaomi Redmi Buds 3 Pro со скидкой


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