На AliExpress проходит распродажа новой модели наушников Redmi. Обычная цена Xiaomi Redmi Buds 3 Pro составляет около 50 долларов, но сейчас эти наушники можно приобрести на 10 долларов дешевле.
Redmi Buds 3 Pro — одна из топовых моделей среди всех по-настоящему беспроводных наушников Redmi. В ней применяется гибридная система шумоподавления (два микрофона захватывают внешний шум, а шумодав подавляет его на 35 дБ, чтобы он не мешал прослушиванию музыки и аудиокниг или разговору по телефону). Наушники также поддерживают прозрачный режим, позволяющий хорошо слышать собеседника, находящегося рядом.
При схожих характеристиках наушники Redmi Buds 3 Pro стоят заметно дешевле аналогичных моделей (например, Oppo Enco W51), а с учётом скидки на распродаже разница в цене становится ещё более существенной.
- 20 беспроводных пылесосов Xiaomi Trouver Solo 10 (среди покупателей, оформивших заказ с 10:00 до 11:00)
- 200 портативных зарядных устройств Redmi (среди покупателей, оформивших заказ с 11:00 до 12:00)
- 100 рюкзаков Xiaomi (среди покупателей, оформивших заказ с 11:00 до 12:00)
Купить Xiaomi Redmi Buds 3 Pro со скидкой
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Кейс поддерживает как проводную, так и проводную зарядку;)