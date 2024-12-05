Тысячный запуск ракеты «Союз-2.1б» успешно состоялся

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Юбилейный пуск ракеты-носителя семейства Р-7 состоялся на испытательном космодроме Плесецк.
В расчетное время космический аппарат вывели на целевую орбиту и приняли на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С «Союзом-2.1б» поддерживается устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают исправно.
Как сообщает «Роскосмос», данный пуск стал юбилейным — 1 000-м для ракет семейства Р-7, проведённым с космодрома Плесецк. Первый пуск представительницы семейства — межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А из нашей северной космической гавани был выполнен 14 декабря 1965 года.
Р-7 — семейство советских и российских ракет используются с 1957 года и совершили все пилотируемые пуски в истории отечественной космонавтики. На данный момент в эксплуатации находятся модификации «Союз-2.1а» (для пилотируемых пусков), «Союз-2.1б» и «Союз-2.1в».