В скором времени Huawei выпустит операционную систему HarmonyOS 2.0 для смартфонов. Судя по первым отзывам и видеосвидетельствам, по скорости работы она опережает MIUI на базе Android и iOS, что вполне похвально. Впрочем, у неё обнаружился один серьёзный недостаток, который поставит под большой вопрос использование смартфонов с этой ОС в геймерских целях.
У HarmonyOS большие проблемы с играми. Дело в том, что когда пользователь запускает игру, она работает как в эмуляторе Android на компьютере, а не мобильном устройстве. Это накладывает существенные ограничения: в игре может быть не мобильный, а десктопный интерфейс, другие способы управления, а некоторые игры вообще могут не запускаться или пометят игрока как читера, забанят его или закроют доступ к определённым действиям и возможностям. Кроме того, в режиме эмуляции, как правило, производительность в играх гораздо ниже, чем в полноценном Android, поэтому играть будет некомфортно.
Huawei проводит открытое тестирование HarmonyOS 2.0 на топовых смартфонах в Китае и наверняка в курсе этой проблемы. Не исключено, что компания найдёт способ обойти это ограничение, тем более, что её операционная система частично основана на коде Android и с запуском неигровых приложений таких проблем не возникает.
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смартфонов
с этой ОС
в гей-
мерским....»
Здесь я что-то не понял, Кузнецов поясни.)