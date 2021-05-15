HarmonyOS

В скором времени Huawei выпустит операционную систему HarmonyOS 2.0 для смартфонов. Судя по первым отзывам и видеосвидетельствам, по скорости работы она опережает MIUI на базе Android и iOS, что вполне похвально. Впрочем, у неё обнаружился один серьёзный недостаток, который поставит под большой вопрос использование смартфонов с этой ОС в геймерских целях.

У HarmonyOS большие проблемы с играми. Дело в том, что когда пользователь запускает игру, она работает как в эмуляторе Android на компьютере, а не мобильном устройстве. Это накладывает существенные ограничения: в игре может быть не мобильный, а десктопный интерфейс, другие способы управления, а некоторые игры вообще могут не запускаться или пометят игрока как читера, забанят его или закроют доступ к определённым действиям и возможностям. Кроме того, в режиме эмуляции, как правило, производительность в играх гораздо ниже, чем в полноценном Android, поэтому играть будет некомфортно.

Huawei проводит открытое тестирование HarmonyOS 2.0 на топовых смартфонах в Китае и наверняка в курсе этой проблемы. Не исключено, что компания найдёт способ обойти это ограничение, тем более, что её операционная система частично основана на коде Android и с запуском неигровых приложений таких проблем не возникает.


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